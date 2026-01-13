INFO Mercato : L’AS Monaco remplace déjà Thilo Kehrer !

Susceptible de perdre son capitaine Thilo Kehrer cet hiver, l’AS Monaco passe la vitesse supérieure pour mettre la main sur un renfort en défense centrale. Un profil ferait même déjà l’unanimité sur le Rocher.

Mercato : L’AS Monaco cherche du renfort en défense

L’AS Monaco n’a plus trop le choix et cherche un renfort en défense. Wout Faes est dans le viseur du club de la Principauté. Avec les blessures de Christian Mawissa et Mohammed Salisu, en plus de la suspension et du départ annoncé de Thilo Kehrer, l’entraîneur de l’ASM doit bricoler en défense centrale. Sébastien Pocognoli est dans une situation compliquée avant le match contre Lorient.

La direction monégasque s’active donc en coulisses afin de trouver la perle rare, et celle-ci pourrait bien être une vieille connaissance de la Ligue 1, capable de s’adapter rapidement aux exigences du championnat français. Selon les informations dévoilées par le média Foot Mercato, confirmées depuis par L’Équipe, le défenseur central de Leicester City (Championship, D2 anglaise) devrait renforcer les rangs de l’AS Monaco.

En quête de renfort(s) pour son arrière-garde, l’écurie du Rocher serait proche de toucher au but dans ce dossier. L’international belge (28 sélections) devrait débarquer en Principauté dans le cadre d’un prêt jusqu’au terme de la saison, prêt assorti d’une option d’achat évaluée entre 5 millions d’euros et 10 millions d’euros. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2027 avec les Foxes, le joueur du plat pays pourrait s’engager dès ce mardi avec l’ASM.

Reste désormais à savoir combien l’AS Monaco devra débourser pour s’attacher les services du natif de Mol, dont la valeur est estimée à environ 12 millions d’euros. Le Diable Rouge ne débarque pas en terre inconnue puisqu’il a déjà joué en Ligue 1 il y a quelques années.

Son passage à Reims lui avait permis de bien connaître le championnat français. L’AS Monaco mise sur Faes pour se renforcer sans trop dépenser. Le défenseur pourrait profiter de cette nouvelle vitrine pour relancer sa carrière internationale, alors que Rudi Garcia ne compte plus sur lui actuellement.

