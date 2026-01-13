Mercato OM : C’est confirmé, Darryl Bakola quitte Marseille

C’est une information qui secoue le mercato OM. Au lendemain du départ de Robinio Vaz pour l’AS Rome, son acolyte Darryl Bakola s’apprête lui aussi à quitter Marseille.

Mercato : Autour de Darryl Bakola de quitter l’OM

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère brutalement dans le sens des départs. Son jeune prodige Robinio Vaz est le premier à faire ses valises cet hiver. L’attaquant français va s’engager dans les prochaines heures avec l’AS Rome. Il a déjà fait ses adieux au peuple marseillais dans un long message posté sur les réseaux sociaux. Et la vague des départs ne fait que commencer.

Un autre espoir de l’OM est lui aussi proche de la sortie : Darryl Bakola ayant décidé de quitter le navire phocéen. L’Equipe le confirme, le choix du milieu de terrain de 18 ans est motivé par une frustration profonde. Il est déçu de son faible temps de jeu sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le point de rupture semble même plus ancien.

Darryl Bakola n’aurait pas digéré le refus du club de le laisser disputer la Coupe du Monde U20 avec les Bleuets. Au point où son entourage a laissé la proposition de prolongation de l’OM sans réponse. Preuve de son profond mécontentement à Marseille. Son départ semble alors inéluctable.

Pablo Longoria et Medhi Benatia ne souhaitent plus retenir des joueurs qui refusent de s’engager pleinement à l’OM. Ces départs permettront au club de renflouer ses caisses et faciliter l’arrivée de nouvelles recrues. Il reste désormais à savoir quelle la future destination de Darryl Bakola. Arsenal, Juventus, Francfort et Aston Villa se bousculeraient déjà en coulisse pour arracher sa signature.

