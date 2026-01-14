Mercato AS Monaco : C’est fait, une pointure débarque !

Face à l’avalanche de blessures aux arrières-postes, l’AS Monaco vient de s’offrir les services d’une pointure en défense centrale. L’annonce officielle est tombée ce mardi sur le Rocher.

Mercato : Un international belge signe à l’AS Monaco

C’est fait, l’AS Monaco tient sa première recrue de l’hiver. Face à une hécatombe de blessés en défense, le club monégasque vient de s’offrir les services de Wout Faes. International belge (28 sélections), le joueur de 27 ans débarque en provenance de Leicester City dans le cadre d’un prêt de six mois avec une option d’achat.

« Wout Faes est Rouge et Blanc. L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Wout Faes. Le défenseur central international belge de 27 ans est prêté par le Leicester City Football Club jusqu’en fin de saison, avec option d’achat. L’AS Monaco lui souhaite le meilleur avec les Rouge & Blanc. Daghe Wout ! », écrit l’ASM sur son site officiel.

Formé à Anderlecht, passé par les Pays-Bas et cadre incontournable des « Foxes » de Leicester, ce colosse de 1,87m n’est pas un inconnu en France. Entre 2020 et 2022, Wout Faes a défendu les couleurs du Stade de Reims avec son sens du duel et son leadership naturel. Quatre ans après son transfert en Angleterre pour 17 millions d’euros, il revient en Ligue 1, mais cette fois du côté de la Principauté.

𝙒𝙤𝙪𝙩 𝙁𝙖𝙚𝙨 𝙚𝙨𝙩 𝙍𝙤𝙪𝙜𝙚 𝙚𝙩 𝘽𝙡𝙖𝙣𝙘



L’AS Monaco lui souhaite… pic.twitter.com/yojW5rGhXu — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 13, 2026

Désireux de compenser les blessures de Mohammed Salisu, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche, et Christian Mawissa, blessé à la cuisse, l’AS Monaco signe le gros coup Wout. Arrivé ce mardi à Monaco, le natif de Mol devrait participer à son premier entraînement collectif ce mercredi et pourrait être qualifié à temps pour le match de la 18e journée de Ligue 1 contre le FC Lorient, vendredi.

Si le joueur parvient à se montrer décisif sous les ordres de Sébastien Pocognoli, l’actuel 9e du championnat français pourrait décider de le garder définitivement en signant un chèque de 8 millions d’euros, soit le montant de son option d’achat. Wout Faes a donc six mois pour convaincre du côté de Louis II.

