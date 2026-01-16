INFO Mercato : OM et Angers proches d’un échange inédit !

L’OM est proche de recruter Himad Abdelli durant ce mercato d’hiver. Mais la direction d’Angers SCO ne se laisse pas faire et propose un échange inattendu avant de céder son milieu offensif.

Mercato OM : Le dossier Himad Abdelli se complique

L’Olympique de Marseille et Angers SCO nous préparent-ils une surprise durant ce mercato ? Ces deux équipes croisent le fer ce samedi soir en championnat. Elles se défient aussi sur un autre dossier : celui d’Himad Abdelli.

L’international algérien refuse jusqu’ici de prolonger son bail à Angers. Car il aurait déjà un accord verbal avec l’OM pour un transfert dès cet hiver. Problème, les dirigeants angevins ne comptent pas le laisser aussi facilement. Ils réclameraient 4 millions d’euros pour libérer Himad Abdelli de ses six derniers mois de contrat.

À voir

Mercato ASSE : La priorité absolue de Saint-Etienne dévoilée

Lire aussi : Mercato OM : Longoria sort enfin le grand jeu pour Abdelli

C’est dans ce contexte tendu qu’une opération surprise émerge. Le journaliste Fabrice Hawkins rapporte que l’OM et Angers SCO discutent d’un échange de joueurs. Le club angevin aimerait se faire prêter Neal Maupay, ce qui faciliterait le départ d’Himad Abdelli à l’OM.

Angers réclame un prêt de Neal Maupay en contrepartie

Notons que l’attaquant franco-argentin traverse une période compliquée à Marseille. Il n’entre pas vraiment dans les plans de Roberto De Zerbi. Le joueur de 29 ans n’a disputé qu’un seul match de Ligue 1 cette saison. Un prêt de Neal Maupay à Angers serait donc une belle occasion pour lui de retrouver un place de titulaire ailleurs.

🚨Angers réclame 4M€ pour libérer Himad Abdelli 🇩🇿 de ses 6 derniers mois de contrat.



Le club angevin aimerait se faire prêter Neal Maupay 🇫🇷 mais l’opération à très peu de chance d’aboutir.#TeamOM #MercatOM | 🗞️@FabriceHawkins pic.twitter.com/Owd6CbEYid — ActuOlympien (@ActuOlympien) January 16, 2026

Surtout qu’il viendrait pour compenser le départ imminent de Chérif Sidiki. Intégrer Neal Maupay dans le deal permettrait aussi à l’OM de faciliter l’arrivée d’Himad Abdelli tout en allégeant son effectif. Sauf que cet échange a pour l’instant peu de chance d’aboutir. La donne pourrait évoluer d’ici la fin du mercato.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Ce dossier chaud qui agace déjà en coulisses

Mercato : Ça chauffe à l’OM, un ailier italien approche

À voir

Le LOSC sort un communiqué cinglant avant d’affronter le PSG

Coup de théâtre à l’OM : Un défenseur proche de la sortie