INFO Mercato : OM insiste pour un transfert à 40 M€ !

L’OM intensifie ses recherches sur le mercato. Alors qu’Himad Abdelli se rapproche de plus en plus, la direction phocéenne tente de recruter un autre milieu offensif estimé à 40 millions d’euros.

Mercato OM : La piste Jorge Carrascal relancée

L’Olympique de Marseille accélère son mercato hivernal. Les dirigeants phocéens ont déjà obtenu un accord avec Himad Abdelli. Ils tentent désormais de s’entendre avec le SCO d’Angers afin de finaliser la transaction. Mais l’OM ne compte pas s’arrêter là. Les Olympiens prospectent activement sur le marché sud-américain en vue de renforcer leur équipe.

Les dirigeants Pablo Longoria et Medhi Benatia se sont lancés d’ailleurs aux trousses de Jorge Carrascal. Le journaliste Julio Miguel Neto le confirme, la direction de l’OM ne lâche pas le milieu offensif de Flamengo. Ses 11 buts et 10 passes décisives en 56 rencontres ont vite alerté les Phocéens. Sauf que recruter un tel joueur sera très difficile pour l’OM.

40 millions d’euros pour son transfert

Flamengo reste jusqu’ici inflexible dans les négociations. Le club brésilien et refuse de se séparer de Jorge Carrascal, arrivé l’été dernier en provenance du Dinamo Moscou. La barrière principale est d’ordre financier. L’international colombien dispose d’une clause libératoire fixée à 40 d’euros. Ce montant refroidi ses nombreux prétendants

L’OM insisterait en tout cas pour Jorge Carrascal, en espérant trouver une faille dans la position brésilienne. La suite du mercato dira si cette cour assidue aboutira ou s’il s’agit d’un rêve inaccessible pour l’équipe de Roberto De Zerbi.

