OM-Liverpool : Un choix fort de l’UEFA inquiète Marseille

L’OM affronte ce mercredi Liverpool en Ligue des champions. Et l’arbitre de ce choc rappelle de mauvais souvenirs à Marseille.

OM-Liverpool : Slavko Vinčić sera au sifflet

À l’approche du choc OM-Liverpool, la désignation de l’arbitre commencer déjà à faire couler beaucoup d’encre. L’UEFA a porté son choix sur Slavko Vinčić pour diriger cette rencontre de mercredi soir au stade Vélodrome. Ce nom résonne comme un mauvais présage pour les supporters marseillais.

En effet, l’arbitre slovène a déjà dirigé un match de l’OM. C’était en 2022, lors d’un déplacement à Tottenham. Les Olympiens s’étaient inclinés (2-0) face au Spurs après l’expulsion précoce de Chancel Mbemba. Par contre, Liverpool détient ses statistiques très positives sous sa direction du Slovène.

Des statistiques favorables aux Reds

Slavko Vinčić a officié trois rencontres de Liverpool qui se sont toutes soldées par une victoire des Reds. Ces statistiques suscitent une certaine inquiétude chez les supporters les plus sceptiques de l’Olympique de Marseille. Pourtant, l’expérience du Slovène est incontestable.

Il a déjà dirigé deux finales de Ligue des Champions, dont le récent Real Madrid-Dortmund. Il était aussi aux commandes d’une demi-finale de l’Euro 2024. Son arbitrage sera scruté de très près ce mercredi soir au Vélodrome, où les Phocéens ne comptent pas revivre le scénario frustrant de Londres.

