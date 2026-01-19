Mercato PSG : 80M€ ! Après Dro Fernandez, un monstre arrive

Proche de finaliser le transfert de Dro Fernandez en provenance du Barça pour 6 millions d’euros, le PSG serait également positionné sur les traces d’un défenseur central de calibre mondial du côté de la Serie A. Explications.

Mercato : Le PSG suit un cadre de l’Inter Milan

Alors que le mercato hivernal était annoncé calme du côté du PSG, Luis Enrique est parvenu à convaincre le milieu offensif du Barça, Dro Fernandez, pour une arrivée avant la fermeture du marché. Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur de 18 ans a donné son accord pour cette nouvelle aventure et informé ses dirigeants de sa décision de rejoindre les rangs du Paris SG dès cet hiver. D’après les informations de RMC Sport, le club de la capitale règle désormais les éléments administratifs pour pouvoir lever la clause libératoire de Dro Fernandez, soit 6 millions d’euros.

« Le jeune milieu a annoncé à ses coéquipiers qu’il allait jouer pour le Paris Saint-Germain », assure le journaliste Fabrice Hawkins. Après cet exploit, le Champion de France en titre prépare déjà le prochain mercato de l’été avec en ligne de mire un cadre de l’Inter Milan.

Le Paris SG surveille de près Alessandro Bastoni

Trois ans après l’épisode Milan Skriniar, le PSG regarde encore au sein de l’effectif de l’Inter Milan. Alors que Marquinhos tend vers la sortie et qu’Ilya Zabarnyi peine encore à convaincre, les dirigeants parisiens souhaitent recruter un défenseur central de calibre mondial dans les mois à venir. Dans cette optique, le choix de Luis Campos semble se porter sur Alessandro Bastoni.

En effet, d’après les informations relayées par l’Insider Ekrem Konur, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain aurait coché le nom du joueur de l’Inter pour l’été prochain. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international italien ne sera pas bradé, puisque les Nerazzuri réclameraient au moins 80 millions d’euros pour le laisser partir.

À 26 ans révolus, Alessandro Bastoni dispose déjà d’une solide expérience du plus haut niveau et pourrait se laisser tenter par une nouvelle aventure sous les ordres de Luis Enrique, qui rêverait de l’associer à Willian Pacho. Mais le PSG devra se montrer très convaincant pour battre la concurrence du Bayern Munich, Manchester City, FC Barcelone, Real Madrid, Liverpool et Chelsea sur ce coup. Mais le club de Nasser Al-Khelaïfi a les finances qu’il faut et donc ce dossier s’annonce agité dans les mois à venir.

