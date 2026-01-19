Le Barça minimise le transfert de Dro Fernandez au PSG !

Alors que le FC Barcelone souhaitait prolonger son contrat, qui expire en juin 2027, Dro Fernandez a décidé de rejoindre Luis Enrique au PSG. Le club catalan tente de minimiser l’affaire, malgré la grande déception de Hansi Flick.

Sauf improbable retournement de situation, Dro Fernandez va devenir un nouveau joueur du Paris Saint-Germain cette semaine. Âgé de 18 ans et considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de la Masia, l’international espagnol des moins de 20 ans va offrir à Luis Enrique une option supplémentaire dans le secteur offensif, Dro étant capable d’évoluer en tant que numéro 10 ou sur l’aile gauche.

Il peut également jouer sur l’aile droite, voire au milieu dans un rôle de relayeur offensif. D’après Fabrice Hawkins, le PSG règle les derniers détails administratifs afin de payer la clause libératoire du joueur fixée à 6 millions d’euros. Bien évidemment, ce départ ne réjouit pas tout le monde en Catalogne, notamment l’entraîneur Hansi Flick.

« Le PSG règle les éléments administratifs pour pouvoir lever la clause de Dro Fernandez. Le jeune milieu a annoncé à ses coéquipiers qu’il allait jouer pour le Paris Saint-Germain. Hansi Flick et les dirigeants du Barça sont furieux, notamment contre l’agent du joueur qui a essayé ces dernières années de placer Gavi à Paris comme révélé dans le livre « De l’enfer au paradis » », explique le journaliste de RMC Sport. Mais du côté des Blaugranas, certaines personnes tentent de minimiser cette affaire.

Belletti : « « Il y a beaucoup de bons joueurs ici »

Après Hansi Flick, c’est au tour du coach du Barça Atlètic, Juliano Belletti, de donner sa position sur le départ de Dro Fernandez au Paris SG. L’entraîneur brésilien a ouvertement confirmé la décision du joueur tout en essayant ce minimiser ce départ, qui n’enlève rien à la qualité de l’effectif de la Masia.

« Il ne m’a rien communiqué, je l’ai appris par mon staff, qui en a parlé avant. Il y a beaucoup de bons joueurs ici. Je pense que le club, surtout en ce moment, est très bien dans ce contexte. Nous avons parlé de Juan Hernández, Dani, Cuenca ou Álvaro, qui est très bon en défense. Il y a beaucoup d’options et une compétitivité très importante dans le club », a déclaré l’ancien arrière droit du Barça, qui laisse donc à penser que le départ de Dro n’est pas une si grande perte.

