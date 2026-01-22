OM : De Zerbi confirme une inquiétude après Liverpool !

Battu par Liverpool (3-0) en Ligue des Champions, l’OM devra vite se remobiliser. Mais Roberto De Zerbi risque d’être privé d’un autre joueur ce samedi face au RC Lens.

OM : De Zerbi n’est pas certain de récupérer Nayef Aguerd à temps

Une grosse douche froide pour le Vélodrome ! Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille est complétement passé à côté de son match face à Liverpool. Les hommes de Roberto De Zerbi ont été corrigés (3-0) par les Reds en Ligue des champions. Ce revers subi à domicile oblige l’OM à réagir immédiatement en Ligue 1.

Les Olympiens seront très attendus ce samedi face au leader du championnat, le RC Lens. De Zerbi doit cependant composer avec un effectif encore instable. Emerson Palmieri souffre notamment d’une lésion musculaire à la cuisse. Son forfait est d’ores et déjà acté. Et les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là. Une autre ombre plane en défense : Nayef Aguerd est incertain.

Le défenseur marocain est de retour à Marseille après une finale disputée lors de la CAN 2025. Il a revu son entraîneur De Zerbi. Mais sa participation contre le RC Lens n’est pas encore garantie. « Je l’ai vu avant le match. Je ne sais pas s’il sera disponible samedi », a confirmé le coach marseillais.

Les recrues hivernales sont elles aussi incertaines

Notons que l’OM a accueilli ce mercredi deux recrues prometteuses : Quinten Timber et Ethan Nwaneri. Roberto De Zerbi reste enthousiaste face au talent de ces nouveaux renforts. Leur présence sur la feuille de match contre les Sang et Or dépendra des procédures administratives.

« Les recrues sont deux joueurs de qualité. Ils ont du talent et un gros potentiel », a ajouté De Zerbi. L’entraîneur de l’OM aborde le prochain dans un contexte délicat. Son équipe devra puiser dans ses ressources pour effacer la désillusion européenne et s’imposer sur sa pelouse ce samedi.

