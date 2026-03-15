PSG : Deux absences confirmées pour le déplacement à Chelsea

Ce mardi, le PSG affronte Chelsea à Stamford Bridge pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. À deux jours de cette rencontre, la presse annonce déjà deux forfaits dans le groupe de Luis Enrique.

PSG : Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou forfaits contre Chelsea

Large vainqueur de la manche aller (5-2), le Paris Saint-Germain part avec les faveurs des pronostics pour le huitième de finale retour de l’UEFA Champions League, mardi prochain, sur la pelouse de Stamford Bridge. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut se targuer de disposer de tout son monde, à l’exception de deux blessés de longue date. Absent depuis bientôt deux mois, Fabian Ruiz n’a toujours pas retrouvé l’entraînement collectif.

Le milieu de terrain espagnol se dirige donc tout droit vers un forfait pour le déplacement à Londres pour le huitième de finale retour de la Champions League contre les hommes de Liam Rosenior. Tout comme le jeune ailier Quentin Ndjantou (18 ans).

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« Le staff se réjouit de disposer de la quasi-intégralité de son effectif avant une échéance aussi importante, alors que ses joueurs n’ont pas été épargnés par les blessures depuis le début de saison. Sauf surprise de dernière minute, seuls Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou devraient manquer à l’appel. Le milieu de terrain espagnol a continué ces derniers jours son travail individuel adapté et sera vraisemblablement encore un peu juste pour faire partie de ce déplacement », explique le journal Le Parisien ce dimanche.

Fabian Ruiz de retour sur les terrains fin avril ?

Touché au genou depuis la défaite sur la pelouse du Sporting Portugal le 20 janvier dernier (1-2) en phase de ligue de la Ligue des Champions, Fabian Ruiz n’est plus réapparu en compétition depuis. Et d’après les renseignements obtenus par le journaliste Dominique Sévérac, l’international espagnol de 29 ans ne sera opérationnel qu’à partir du mois d’avril.

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« Fabian Ruiz n’a pas joué depuis le 20 janvier. Nous sommes le 12 mars et il ne va pas jouer la semaine prochaine », prévient le spécialiste PSG du quotidien Le Parisien. « Ensuite, c’est la trêve internationale. Il va donc manquer plus de deux mois de compétition. Il lui faudra du temps avant de retrouver son niveau. En attendant, Warren Zaïre-Emery va continuer à jouer. Et Senny Mayulu. Dans un monde idéal, Ruiz sera performant fin avril », a ajouté Sévérac. Des supporters parisiens vont donc devoir encore patienter avant de revoir Fabian Ruiz dans le groupe de Luis Enrique.

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