Mercato : Le FC Barcelone propose un incroyable deal à l’OM

Alors que l’OM devrait faire face à une vague de départs lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone serait intéressé par un échange de bons procédés avec le club olympien. Explications.

Mercato : Un attaquant pressé de quitter l’OM

Tout sera probablement à reconstruire à l’OM l’été prochain. En attaque, Mason Greenwood devrait bien quitter le navire. Lors du débrief de l’émission After Foot sur RMC, diffusé après la victoire de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de l’AJ Auxerre (1-0), vendredi soir en ouverture de la 26e journée de Ligue 1, Maxime Chanot s’est montré particulièrement critique envers l’attaquant anglais. À en croire le consultant, l’attitude du joueur de 24 ans sur le terrain laisse clairement à penser qu’il n’a plus vraiment la tête à Marseille.

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« Greenwood, il n’y est plus. Avec tout ce qu’il s’est passé, il est dans une phase dans laquelle il se dit : ‘Je vais quitter le navire’ », a déclaré Chanot sur les antennes de RMC. Après deux saisons très convaincantes, le natif de Bradford attire les convoitises, et le club olympien, qui accusait en juin dernier un passif record de 105 millions d’euros, aura du mal à repousser les offres.

Parmi les courtisans très sérieux se trouve le FC Barcelone. Désireux de recomposer son secteur offensif la saison prochaine, le club catalan serait très intéressé par la signature de Mason Greenwood. Cependant, les Blaugranas ne disposent pas des fonds nécessaires pour boucler une telle opération. Pour convaincre les dirigeants marseillais de céder leur numéro 10, le Barça proposerait un échange à Medhi Benatia, directeur sportif marseillais.

Vers un échange Ferran Torres – Mason Greenwood ?

En effet, selon les informations du média Fichajes, le FC Barcelone serait prêt à inclure l’un de ses buteurs dans la transaction pour convaincre l’OM de lui céder Mason Greenwood. Le site espagnol rapporte que Deco et Joan Laporta proposeraient Ferran Torres plus un chèque pour récupérer l’attaquant de l’Olympique de Marseille.

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En fin de contrat en juin 2027, l’international espagnol possède une excellente cote sur le marché des transferts. Sa valeur est estimée à environ 50 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Cette somme correspond pratiquement à la valeur de la part détenue par l’Olympique de Marseille sur Mason Greenwood, le club phocéen possédant 60% des droits de l’Anglais. Auteur de 16 buts et 1 passe décisive en 38 matchs toutes compétitions confondues, Ferran Torres serait un excellent renfort pour Habib Beye si les deux clubs venaient à trouver un accord pour conclure ce deal.

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