PSG : Khvicha Kvaratskhelia fixé sur son indisponibilité !

Sorti sur blessure mercredi soir contre Newcastle United, à l’occasion de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Khvicha Kvaratskhelia, l’attaquant du PSG, est désormais fixé sur la durée de son indisponibilité.

Auteur de gestes prometteurs dès le début du match et impliqué dans l’action du but du Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia a rapidement abonné ses partenaires hier soir contre les Anglais de Newcastle dans le cadre de la huitième journée de la Ligue des Champions.

À la 21ᵉ minute de jeu, l’attaquant géorgien a dû céder sa place à Désiré Doué, visiblement touché à la cheville après un tacle maladroit de l’international suédois Anthony Elanga, qui a reçu un carton jaune.

Aidé par deux soigneurs du PSG, Kvaratskhelia est allé directement dans les vestiaires, infligeant un premier coup dur aux Rouge et Bleu à un moment crucial de la compétition. Interrogé en conférence de presse après la rencontre, Luis Enrique n’a pas caché son inquiétude pour la blessure de son ailier de 24 ans.

« C’est la cheville. C’est compliqué. J’espère me tromper et avoir de bonnes nouvelles demain », a répondu l’entraîneur parisien, confirmant un problème à la cheville qui, au vu de sa moue, pourrait être sérieux.

Toutefois, le média géorgien Geo Team rapporte que les examens passés ce matin par l’ancien attaquant du Napoli se veulent rassurants. Rien n’aurait été cassé suite au choc reçu hier, et Khvicha Kvaratskhelia n’aurait qu’une entorse. Par contre, le numéro 7 du Paris SG devra observer une indisponibilité de deux semaines.

« Khvicha Kvaratskhelia sera de retour dans 2 semaines ! Selon GEO TEAM, l’examen médical de Khvicha Kvaratskhelia est positif et le footballeur reprendra l’entraînement dans 2 semaines. Il n’y a pas de fracture, seul le ligament de la cheville est touché », assure le portail sportif.

