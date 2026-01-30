INFO Mercato : C’est bouclé, un défenseur quitte le PSG !

Après avoir enregistré la signature de Dro Fernandez, le PSG dégraisse son effectif. Mis en retrait au nord de l’Europe, un titi parisien change de cap et prend la direction d’un club discret, mais stratégique. Explications.

Mercato : Le PSG boucle un dossier urgent

Lancé en professionnel à 17 ans par Luis Enrique, contrairement à ses anciens coéquipiers de la préformation, Yoram Zague n’est pas parvenu à convaincre l’entraîneur du PSG. L’été passé, le club de la capitale a envoyé le latéral droit en prêt à Copenhague pour lui permettre d’obtenir du temps de jeu et d’emmagasiner de l’expérience.

Un deal intéressant, au sein d’une équipe qui domine généralement son championnat et surtout, qui dispute la Ligue des Champions. Finalement, l’opération n’a pas été concluante puisque le club danois a mis fin à ce prêt de manière prématurée.

Toujours pas dans les plans de Luis Enrique, le défenseur de 19 ans devait se trouver une porte de sortie lors de ce mercato hivernal. Luis Campos, conseiller sportif du PSG, a pris les choses en main, car selon les informations de Fabrice Hawkins, Yoram Zague va terminer la fin de la saison en Belgique.

Yoram Zague file au KAS Eupen

Comme indiqué par RMC Sport et Le Parisien, Yoram Zague, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, va être prêté jusqu’à cet été au KAS Eupen, en deuxième division belge. « Le lien noué depuis deux mois entre le PSG et Eupen va trouver un prolongement concret. Alors que l’équipe première a été accueillie au Campus de Poissy en début d’année, le club belge va enregistrer la signature de Yoram Zague », indique le journal régional.

Fabrice Hawkins confirme la nouvelle sur sa page Twitter en écrivant notamment : « Yoram Zague va signer à Eupen après l’arrêt de son prêt au FC Copenhague. Le Titi va être prêté jusqu’à la fin de la saison au club récemment racheté par QSI. L’arrière droit est attendu en Belgique aujourd’hui. »

Depuis son intégration officielle dans l’écosystème QSI, le KAS Eupen sert désormais de passerelle pour les jeunes profils du Paris Saint-Germain. Comme le SC Braga (Portugal) avant lui, le club belge facilite des mouvements « internes », pensés pour offrir du temps de jeu sans perdre le contrôle des trajectoires individuelles.

