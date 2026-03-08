PSG : Un scandale dénoncé dans le vestiaire de Luis Enrique

À quelques jours d’affronter Chelsea en huitième de finale aller de Ligue des Champions, le PSG n’a pas rassuré ses supporters en se battant dominer par l’AS Monaco à domicile vendredi soir en Ligue 1. Outre cela, c’est un cadre de Luis Enrique qui fait plus parler de lui en ce moment.

PSG : Un joueur ruse avec le staff technique au Paris SG

Dans son émission « Rothen s’enflamme », Jérôme Rothen a lâché une petite bombe concernant le Paris Saint-Germain. Non seulement, l’ancien milieu offensif du club de la capitale assure que Fabian Ruiz a prolongé son contrat, qui expirait en juin 2027, mais surtout, il révèle que le milieu de terrain espagnol en a profité pour ruser avec le staff technique du PSG.

Absent depuis plusieurs mois à cause d’une blessure au genou, l’ancien joueur du Napoli ne semble pas du tout pressé de revenir dans le groupe de Luis Enrique. Selon Rothen, Fabian Ruiz va déjà mieux et pourrait même rejouer avec le Paris SG.

« Ils ont pris le temps de soigner cette contusion et ce fameux hématome. Derrière, reprise au contact du terrain avec le staff médical. Tout se passe bien », rapporte le consultant sportif, qui livre le secret derrière l’absence prolongée du joueur de 29 ans.

« Et quand Mr Ruiz accélère et qu’il est tout proche de reprendre l’entraînement avec le groupe, comme par hasard, le coup et la contusion lui font mal. Ruiz dit à son entourage : “Je me préserve pour la sélection fin mars, parce que j’ai assez donné au PSG pour l’instant. Je fais attention quand je reprends. Je reprendrai prochainement, mais je ne sais pas quand », lance l’ancien international français, qui pense que Fabian Ruiz privilégie sa sélection à son club. De quoi agacer un Champion du Monde 1998.

Dugarry : « Si c’est vrai, c’est un scandale »

Le PSG accueille Chelsea en huitièmes de la Ligue des Champions et les dernières sorties des hommes de Luis Enrique inquiètent. La machine parisienne a des ratés, notamment au milieu de terrain, où le trio Vitinha-Joao Neves-Fabian Ruiz avait fait des merveilles au printemps dernier.

Vitinha est bien moins fringuant, Joao Neves effectue des aller-retour à l’infirmerie et Fabian Ruiz est sur le flanc depuis un coup reçu le 20 janvier dernier lors de la défaite concédée sur la pelouse du Sporting Lisbonne lors de la phase de ligue de la Champions League.

Mais la récente révélation de Jérôme Rothen sur l’international espagnol, qui ferait traîner expressément son retour à la compétition, a littéralement choqué Christophe Dugarry. Pour le grand pote de Zinedine Zidane, « si c’est vrai, c’est un scandale. »

L’attitude du numéro 8 du PSG laisse le consultant sans voix. « Comment tu veux réagir autrement ! C’est un scandale ! C’est vrai qu’on se pose beaucoup de questions effectivement sur son cas. […] Est-ce que ça ne va pas devenir régulier, c’est-à-dire que quand les joueurs n’ont pas de repos, le repos ils se le font eux-mêmes », s’interroge Dugarry. Pour le moment, le PSG et son entraîneur Luis Enrique n’ont pas encore commenté cette révélation de Jérôme Rothen sur Fabian Ruiz.

