Mercato : L’OM déniche déjà le successeur de Mason Greenwood

À la recherche d’un nouvel ailier droit en prévision d’un éventuel départ de Mason Greenwood à l’issue de la saison, l’OM aurait d’ores et déjà identifié le profil idéal pour le poste.

Arrivé à l’été 2026 en provenance de Manchester United, Mason Greenwood ne va pas faire long feu à l’Olympique de Marseille. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, l’attaquant de 24 ans devrait bel et bien quitter l’OM l’été prochain. Et tout porte à croire qu’il devrait rejoindre l’Arabie saoudite, permettant notamment au club marseillais d’encaisser un gros chèque.

En effet, selon les informations de Média Foot, les contacts se sont intensifiés en coulisses afin de préparer un possible transfert à l’été 2026. Greenwood et son entourage restent attentifs aux opportunités, sans fermer aucune porte, y compris vers le Golfe. Une opération d’envergure serait envisageable, tant pour le joueur que pour l’OM, qui pourrait se montrer vendeur en cas d’offre supérieure à 70 millions d’euros.

Un montant susceptible de convaincre la direction olympienne, alors que l’avenir du buteur anglais pourrait s’écrire loin du Vélodrome dans les prochains mois. Conscient de cette situation, les dirigeants de l’actuel 3e de Ligue 1 s’activent déjà en coulisses pour mettre la main sur un nouvel ailier droit. Un nom semble faire l’unanimité à l’Olympique de Marseille.

Mohamed-Ali Cho pour oublier Greenwood à Marseille

Alors qu’il dispute sa deuxième saison sous les couleurs de l’OM, Mason Greenwood se rapproche de plus en plus d’un départ en fin de saison. L’ailier anglais, détenu à 60 % par l’OM (65 % en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions), pourrait rapporter un énorme chèque à Frank McCourt et plusieurs destinations sont envisagées.

Si l’Atlético Madrid a un temps été intéressé, l’Arabie saoudite prend de plus en plus d’ampleur. De son côté, le club marseillais prépare déjà la succession de son virevoltant numéro 10. Dans cette optique, l’OM aurait ciblé Mohamed-Ali Cho, l’attaquant de l’OGC Nice, à en croire Média Foot.

Auteur de 5 buts et 4 passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant de 22 ans coche toutes les cases pour renforcer le secteur offensif marseillais. Pour son entraîneur Claude Puel, le natif de Stains possède les mêmes caractéristiques qu’un certain Ousmane Dembélé.

« Je pense qu’il ne doit pas se fermer les possibilités. Oui, on peut le comparer un petit peu, toutes proportions gardées, parce qu’il y en a un qui est champion qui a le Ballon d’Or, à (Ousmane) Dembélé. Avec des caractéristiques, où il peut aller sur son pied droit, son pied gauche… Il doit peut-être juste acquérir un peu plus de volume pour maintenir des efforts pendant tout un match.

Dans l’axe, il fait des bonnes choses, il est capable de combiner, de jouer juste, de prendre un intervalle… Il est de plus en plus précis à la sortie de ses dribbles. Il avance », a récemment déclaré le coach des Aiglons. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Mohamed-Ali Cho est évalué à 12 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt. Mais son club pourrait se montrer plus gourmand.

