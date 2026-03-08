RC Lens : Pierre Sage commente la défaite du PSG face à Monaco

Pierre Sage, l’entraîneur du RC Lens, a livré son analyse sur la défaite du PSG face à l’AS Monaco (1-3), en ouverture de la 25e journée de Ligue 1, vendredi soir au Parc des Princes.

RC Lens : Pierre Sage refuse de s’enflammer après la défaite du PSG

En s’inclinant à domicile face à l’AS Monaco vendredi soir, le Paris Saint-Germain a donné l’occasion au RC Lens de revenir à un point ce dimanche en cas de victoire contre le FC Metz. Les Sang et Or veulent, bien évidemment, saisir cette occasion, mais Pierre Sage refuse de s’enflammer totalement. Pour le coach lensois, ce faux-pas des hommes de Luis Enrique est loin d’avoir des conséquences pour le moment.

« Aujourd’hui, notre seule obsession, c’est de battre Metz. Et ce qui s’est passé vendredi soir n’est pas quelque chose de positif pour nous tant qu’on n’a pas battu Metz. Faisons déjà notre travail. Il faut être dans l’anticipation de ce qui peut se produire », a déclaré Pierre Sage dans des propos rapportés par Lensois.com. Poursuivant, le technicien français assure être concentré sur la rencontre de cet après-midi face aux Grenats.

À voir

ASSE : Nouvelles peu rassurantes de Montanier sur Larsonneur

Lisez aussi : CdF – OL : Fonseca balance après l’échec face au RC Lens

« Mais pour l’instant, j’ai plutôt la tête tournée vers comment faire tourner le match en notre faveur et comment continuer à créer des problèmes offensifs à notre adversaire ou, à l’inverse, comment être capable de renverser une situation lorsque celle-ci est négative.

Je vous avoue qu’on attend patiemment le retour des solutions défensives, mais c’est vrai qu’aujourd’hui, elles sont limitées. Dans tous les cas, on aura des réponses à proposer », a confié Sage, qui ne pourra pas disposer de tout son monde face à la lanterne rouge du championnat.

Pierre Sage privé de plusieurs cadres contre Metz

Le RC Lens ne pourra pas compter sur l’ensemble de son effectif pour le match de ce dimanche (15h) contre le FC Metz pour le compte de la 25e journée de la Ligue 1, au stade Bollaert-Delelis. En cas de succès devant leur public, les Sang et Or réaliseraient une opération comptable sensationnelle en revenant à seulement un petit point du Paris Saint-Germain, relançant ainsi totalement la course pour le titre de champion de France.

À voir

PSG : Un scandale dénoncé dans le vestiaire de Luis Enrique

Lisez aussi : OL – Lens : Greif ou Descamps ? Le choix de Fonseca est fait

Cependant, Pierre Sage va devoir composé avec un secteur défensif particulièrement sinistré avec les absences de Samson Baidoo, Ruben Aguilar, Kyllian Antonio et Jonathan Gradit, tous à l’infirmerie. À cette liste s’ajoute la suspension d’Arthur Masuaku, tandis que sur le plan offensif, Allan Saint-Maximin et Wesley Saïd manqueront également à l’appel.

Lire la suite sur le RC Lens

Mercato RC Lens : Risser remplacé par un ancien de l’ASSE ?

Ligue 1+ : le RC Lens au cœur d’une série choc pour sauver la plateforme

À voir

Mercato : L’OM déniche déjà le successeur de Mason Greenwood

Le RC Lens cartonne le Paris FC 0-5, plus personne ne les reverra