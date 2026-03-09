Mercato PSG : Le verdict tombe sur l’avenir de Kang-In Lee

Le PSG souhaite trouver un accord avec Kang-In Lee pour une prolongation de contrat. Mais le milieu offensif sud-coréen est la priorité de l’Atlético Madrid, qui pourrait parvenir à faire craquer le club de la capitale.

Mercato PSG : L’Atlético Madrid insiste pour Kang-in Lee

Arrivé à l’été 2023 pour 22 millions d’euros, Kang-In Lee est très apprécié par Luis Enrique, qui adore son état d’esprit, sa polyvalence et sa faculté à se montrer décisif dans les matchs difficiles. À en croire Sacha Tavolieri, le PSG, qui se réjouit de la forme actuelle du joueur de 25 ans, aimerait bien le prolonger au-delà de juin 2028.

Cependant, les dirigeants parisiens ne seraient pas vraiment optimistes dans ce dossier. L’ancien meneur de jeu de Majorque étant plutôt ouvert à un tour en Liga, où l’Atlético Madrid le voit comme le profil idéal pour remplacer Antoine Griezmann, qui va quitter le club cet été. Désireux d’avoir un rôle plus important, Lee ne se contente plus de son statut de remplaçant au Paris SG. Un départ chez les Colchoneros semble donc se profiler à l’horizon.

« Selon nos informations, les premiers contacts ont déjà eu lieu en coulisses. L’agent de l’international sud-coréen s’est récemment rendu à Madrid, où il a rencontré des membres de la direction des Colchoneros afin d’évoquer la possibilité d’un transfert lors de la prochaine fenêtre estivale. Le joueur ne serait pas opposé à un retour en Espagne. Kang-In Lee serait même ouvert à l’idée de rejoindre l’Atlético de Madrid si les discussions entre les clubs venaient à avancer », explique le journaliste sportif pour Sky Sport. De son côté, le Champion de France et d’Europe en titre n’entend pas brader son joyau asiatique.

Le Paris SG attend au moins 40M€ pour Kang-in Lee

À un peu plus de trois mois de l’ouverture du mercato estival, l’Atlético Madrid va « intensifier les discussions » d’ici quelques semaines afin de boucler le transfert de Kang-In Lee au plus vite. Le Paris Saint-Germain, lui, espère qu’il acceptera de rester, même si rien n’est encore clairement pas gagné.

Si le numéro 19 du PSG réclame officiellement son départ, Luis Campos et Luis Enrique ne lui bloqueront pas forcément la porte, mais le club intéressé devra débourser au moins 40 millions d’euros pour obtenir sa signature.

« Les dirigeants parisiens envisagent plutôt de prolonger le contrat du joueur. Si une offre venait à arriver, la position du PSG est déjà claire : le club n’a pas l’intention de vendre Kang-In Lee pour moins de 40 millions d’euros », précise Sacha Tavolieri. Affaire à suivre…

