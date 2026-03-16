Mercato OM : Un départ déjà programmé à Marseille

Un défenseur de l’OM pourrait prendre la direction de la Turquie lors du prochain mercato estival. Un géant turc veut dégainer une offre.

Mercato OM : Un défenseur vers la Turquie ?

Facundo Medina pourrait quitter Marseille à la fin de cette saison. Courtisé en Turquie, le défenseur argentin envisage son avenir loin de la Canebière pour la saison prochaine. Prêté par Lens l’été dernier, le joueur a connu des débuts moins solides à l’OM. Une entorse à la cheville contractée en octobre l’a éloigné des terrains durant huit semaines.

Malgré cette absence prolongée, Medina reste un membre actif de la rotation phocéenne, bien que ses performances manquent parfois de régularité. À 26 ans, l’international argentin dispose d’une option concrète pour rebondir. Selon les révélations de Transferfeed, le club d’Istanbul, Besiktas, s’intéresse de près à son profil. Les dirigeants turcs préparent déjà une offensive et prévoient de contacter l’entourage du joueur pour amorcer les discussions.

À voir

Mercato ASSE : Un renfort d’hiver dévoile déjà son avenir

Lire aussi : Mercato : Cible rêvée de l’OM, ce crack file vers Liverpool

L’Olympique de Marseille n’a pas encore tranché pour sa prochaine destination. Le roc argentin est arrivé sur la Canebière en prêt. Mais le club marseillais dispose d’une option d’achat négociée avec le Racing Club de Lens, ce qui lui permet de filtrer les offres. La direction du club phocéen décidera bientôt de lever l’option ou de faciliter son départ vers la Turquie.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : 100 M€ sur la table de Benatia, un crack va partir

Mercato OM : Marseille à fond sur ce crack à 25M€

À voir

Mercato : Mbappé sort enfin la vérité sur son départ du PSG

Mercato OM : Goretzka envoie un message clair à Marseille