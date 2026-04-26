OM – OGC Nice : Habib Beye opère des choix forts, les compos

En fermeture de la 31e journée de Ligue 1, l’OM reçoit l’OGC Nice ce dimanche à 20h45. Découvrez les compos officielles de Habib Beye et Claude Puel pour cette rencontre.

Le SRFC et le LOSC mettent l’OM sous pression

Si les supporters de l’Olympique de Marseille espéraient un coup de pouce dans les autres rencontres de Ligue 1, ce ne sera pas le cas. Même si l’AS Monaco a perdu deux points à Toulouse ce samedi (2-2), le Stade Rennais et le LOSC n’ont rien lâché dans la course pour les places européennes.

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Les Lyonnais ont disposé d’Auxerre (3-2) samedi et ce dimanche, le SRFC et Lille ont battu respectivement le FC Nantes (2-1) et le Paris FC (1-0). Les Bretons comptent désormais quatre points d’avance sur l’OM, toujours 6e avec son match face à Nice.

Les hommes d’Habib Beye sont donc dans l’obligation de battre les Aiglons ce soir pour rester dans la course à l’Europe. Pour cette affiche très importante, l’entraîneur marseillais est privé d’Amine Gouiri, Igor Paixao, Nayef Aguerd, Geoffroy Kondogbia, Bilal Nadir et Egan-Riley, tous à l’infirmerie.

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À noter aussi l’absence surprise d’Hamed Junior Traoré, qui n’apparait pas dans le groupe annoncé ce dimanche par l’OM. Autre grosse surprise : Mason Greenwood n’est pas titulaire. En face, Claude Puel fait le déplacement sans Youssouf Ndayishimiye, Tanguy Ndombele, Everton, Mohamed Abdelmonem et Moïse Bombito. Voici les compositions des deux équipes.

La compo de l’OM

Gardien : Rulli

Défenseurs : Pavard, Balerdi, Medina

Milieux : Weah, Højbjerg (c), Nnadi, Emerson

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Attaquants : Vermeeren, Timber – Aubameyang.

Le onze de départ de Nice

Gardien : Diouf

Défenseurs : Mendy, Bah, Oppong, Clauss

Milieux : Abdul Samed, Boudaoui, Bard

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Attaquants : Cho, Wahi, Sanson.