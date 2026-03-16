Mercato OM : 100 M€ sur la table de Benatia, un crack va partir

Un géant de Liga pourrait faire une folie à l’OM lors du prochain mercato estival. Un chèque de 100 M€ arrive pour un buteur.

Mercato OM : Une offre de 100 M€ arrive pour Mason Greenwood

L’Espagne rappelle Mason Greenwood. L’attaquant anglais, devenu le moteur offensif de l’OM depuis son arrivée en juillet 2024, suscite la convoitise d’un cador ibérique prêt à toutes les folies.

L’ancien crack de Manchester United a signé pour cinq saisons, un bail qui court jusqu’en juin 2029. Et sur le terrain, il fait trembler les filets. 18 buts inscrits cette saison en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Greenwood est devenu l’arme offensive principale du club phocéen. Le joueur décisif, celui qui fait basculer les matchs. Marseille s’appuie beaucoup sur lui.

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Pourtant, un élément surprend. Le public marseillais a appris avec stupeur que ses dirigeants avaient envisagé son départ l’été dernier. Si cette porte s’ouvre à nouveau, une destination prestigieuse se profile déjà à l’horizon. Selon le média espagnol Fichajes, l’Atlético de Madrid suit de très près le numéro 10 marseillais. Dans l’esprit des Colchoneros, le profil colle parfaitement à ce que recherche Diego Simeone. Puissance, vitesse, efficacité : Greenwood est en pleine forme à Marseille.

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Et surtout, le club madrilène serait prêt à frapper très fort. Une offre pouvant atteindre 100 millions d’euros serait envisagée pour convaincre Marseille. L’Olympique de Marseille pourra-t-il dire non ? Face à une telle somme, les pensionnaires du Vélodrome pourraient céder leur pépite lors du prochain mercato estival.

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