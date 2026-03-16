Mercato OM : Goretzka envoie un message clair à Marseille

L’OM lorgne sur Leon Goretzka pour renforcer son milieu de terrain, mais le message de l’international allemand est sans équivoque. Entre ambitions sportives et exigences financières, Marseille pourrait vite se retrouver face à un dilemme de taille.

Mercato OM : Goretzka, une cible prestigieuse mais hors de portée ?

Leon Goretzka, en fin de contrat avec le Bayern Munich, fait rêver les dirigeants marseillais. L’Allemand, capable de dicter le rythme d’un match et de combiner puissance et technique, serait un renfort idéal pour remplacer Pierre-Emile Hojbjerg, pressenti pour un départ. Avec la Ligue des Champions comme objectif, l’OM a besoin d’un milieu capable de changer la donne dans les rencontres décisives.

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Pour autant, séduire Goretzka ne sera pas une mince affaire. Le joueur, conscient de sa valeur, se retrouve au centre d’une bataille européenne. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United ou encore l’Atlético de Madrid suivent sa situation de près. Marseille ne serait pas seul sur ce dossier, et la concurrence impose un challenge sportif et financier considérable pour le club phocéen.

Des exigences salariales qui font réfléchir

Le message envoyé par Goretzka est clair : son talent a un prix. Selon les dernières informations d’Ekrem Konur, il réclamerait une prime à la signature avoisinant les 10 millions d’euros et un salaire annuel de 7 millions. Des chiffres astronomiques pour l’Olympique de Marseille, qui doit composer avec des budgets plus serrés et limiter les coûts après plusieurs départs.

🚨🆕 #FCBayern 🇩🇪

Leon Goretzka wants Bayern-level wages at his next club.



💰 Asking €7M net per year. Also demanding up to €10M signing bonus



👀 Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United, Tottenham, Newcastle, Marseille, Atlético Madrid, Inter, Napoli & Juventus… pic.twitter.com/hSgVh3ZwVF — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 13, 2026

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Même avec l’attrait de la Ligue des Champions, ces montants compliquent sérieusement une éventuelle négociation. L’Olympique de Marseille pourrait se tourner vers des alternatives plus abordables, tout en continuant de garder un œil sur la situation de l’Allemand.

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