C’est fait ! Le FC Nantes a enfin choisi son futur coach

Le FC Nantes tient enfin le visage de sa reconstruction. Selon les informations d’Ouest-France, le club ligérien a fait d’Olivier Pantaloni sa priorité absolue pour prendre les commandes de l’équipe la saison prochaine, un choix qui ressemble à un virage stratégique après une saison tourmentée.

‎‎FC Nantes : Pantaloni, un choix fort pour relancer les Canaris

Au FC Nantes, le temps des rustines semble toucher à sa fin. D’après Ouest-France, la direction a jeté son dévolu sur Olivier Pantaloni, technicien reconnu pour sa rigueur et sa capacité à bâtir dans la durée. Une information également relayée ce week-end par plusieurs médias spécialisés.

Lire aussi : Malaise au FC Nantes : Luis Castro répond sèchement à Kita !

À voir

PSG-Bayern : L’UEFA prend une décision qui fait déjà jaser

‎‎Le choix n’a rien d’un hasard. L’actuel entraîneur de Lorient, qui quittera le club à l’issue de la saison, coche toutes les cases du profil recherché : expérience, calme dans la tempête et science du vestiaire. À la Beaujoire, où les saisons se suivent avec trop de turbulences, son arrivée sonnerait presque comme une promesse d’ordre retrouvé.

La bombe💣 du soir. Le #FCNantes fait d'Olivier Pantaloni sa priorité au poste d'entraineur pour la mission remontée. L'intérêt du technicien corse est réciproque, et à l'heure actuelle, le FCN est également sa piste n°1 malgré l'intérêt de Toulouse en Ligue 1.



(🗣️@OuestFrance) pic.twitter.com/deqjpEiPFr — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) April 26, 2026

‎Pourquoi Pantaloni coche toutes les cases

‎Le technicien corse s’est forgé une réputation d’architecte du jeu. Avec Lorient, il a d’abord ramené le club en Ligue 1 avant de lui offrir une saison remarquablement stable dans l’élite. Ce parcours a renforcé sa cote sur le marché des entraîneurs.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita attaque l’OM de McCourt

‎Au regard de son historique, l’homme de 59 ans semble être une bonne pioche pour le FCN. Pantaloni excelle dans les contextes de reconstruction, là où il faut remettre une structure tactique, restaurer la confiance et redonner une identité de jeu. En clair, exactement ce qui manque aux Canaris.

‎Une décision qui ouvre un nouveau cycle

‎Au-delà du nom, c’est le message envoyé qui compte. En ciblant Pantaloni, les dirigeants nantais montrent une volonté d’installer un projet plus lisible, loin des choix de court terme qui ont souvent alimenté l’instabilité du club. ‎Avec humour, on pourrait dire que Nantes ne cherche plus un pompier, mais enfin un architecte.

Lire la suite sur le FC Nantes :

FC Nantes vers la Ligue 2 : Kita désigne le coupable

À voir

ASSE : Urgent ! Saison terminée pour Zuriko Davitashvili ?

Mercato FC Nantes : C’est confirmé, Kita acte deux gros départs

Et dans une maison qui a trop souvent pris l’eau, ce n’est pas un luxe. Si les discussions se concluent rapidement, ce dossier pourrait bien marquer le premier acte d’un nouveau chapitre à la Jonelière.