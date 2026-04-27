ASSE : Incroyable ! Larsonneur au cœur d’un scandale

‎Gautier Larsonneur et l’ASSE vivent des heures particulièrement sombres. Après la gifle reçue face à Troyes (0-3), le gardien et capitaine stéphanois se retrouve au centre d’une polémique qui déborde largement les lignes blanches du rectangle vert.

‎ASSE : Troyes, la contre-performance de trop

‎Il y a des soirées dont on préférerait ne jamais se souvenir. Celle du 0-3 concédé face à l’ESTAC en est une, et Larsonneur en a été l’un des principaux symboles. Le deuxième but encaissé, digne d’une fin de fête de village, a particulièrement choqué. Un gardien de ce niveau, capitaine qui plus est, ne peut pas s’offrir ce genre de relâchement à ce stade de la saison, alors que la montée directe reste l’objectif affiché.

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‎Ce résultat ne tombe pas du ciel. Il vient s’inscrire dans une série de prestations en dents de scie qui interrogent sur la fiabilité du dernier rempart stéphanois. À Geoffroy-Guichard, temple du football français où la passion des tribunes peut faire trembler les murs, ce type de performance s’apparente à une trahison. Le public ne pardonne pas facilement, et il a eu raison de ne pas le faire.

‎Le 1810, la boîte de nuit qui fait tout exploser

‎Si la défaite avait déjà mis le feu aux poudres, c’est un tout autre sujet qui a achevé d’embraser les réseaux sociaux. Larsonneur aurait été aperçu à plusieurs reprises au Le 1810, une boîte de nuit incontournable de Saint-Étienne. Ces apparitions nocturnes, en totale contradiction avec l’image d’un capitaine exemplaire, ont déclenché une salve de réactions cinglantes sur X.

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‎Les supporters ne mâchent pas leurs mots. L’un d’eux lâche : « 4h : je déprime encore du match de Troyes pendant que l’immonde Larsonneur est en train de se mettre une caisse au whisky coca au 1810 ». Un autre enfonce le clou : « Larso qui se fait littéralement virer de la boîte ivre après une bagarre, et on s’étonne de l’enchaînement des perfs cataclysmiques avec une hygiène de vie digne d’un étudiant alcoolo… bref ». La moquerie est féroce, elle est surtout révélatrice d’une rupture de confiance profonde.

‎Larsonneur, un capitaine sans armure ?

‎Le brassard de capitaine impose une exemplarité que Larsonneur semble peiner à assumer hors des terrains. Sur X, un supporter résume avec une précision chirurgicale ce que beaucoup pensent tout bas : « jamais décisif depuis 2 ans, est plus marquant au 1810 qu’à GG, nous tue le match, capitaine mais va se cacher au vestiaire au lieu d’assumer ses responsabilités… 120k si on monte MDRRRRR ».

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‎C’est là que le bât blesse vraiment. On peut encaisser les contre-performances d’un gardien, c’est le football, même les meilleurs doutent. Mais le silence, le repli, l’absence de responsabilité face à l’adversité : voilà ce qui fracture définitivement un vestiaire et une relation avec un public. À Saint-Étienne plus qu’ailleurs, le respect se gagne dans l’adversité, pas en s’y dérobant.

‎Une saison sur le fil du rasoir

‎L’ASSE joue gros en cette fin de saison. La montée directe est encore à portée de main, mais elle exige une cohésion totale, un leadership fort et une hygiène de vie irréprochable. Gautier Larsonneur, s’il veut retourner l’opinion, n’a qu’une seule option : répondre sur le terrain avec des performances à la hauteur de son statut.

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‎Un gardien se juge à ses arrêts décisifs, pas à ses nuits de Saint-Étienne. Pour l’heure, les statistiques extra-sportives l’emportent sur les chiffres du terrain et c’est un problème majeur pour un club qui rêve encore de Ligue 1. Cette saison, le gardien de but de 29 ans a concédé 35 buts en 29 matchs pour seulement 10 clean sheets. Son taux de réussite sur les penalties ne s’élève qu’à 17%. Pas vraiment de quoi rassurer.