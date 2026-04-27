ASSE : Urgent ! Saison terminée pour Zuriko Davitashvili ?

Zuriko Davitashvili et l’ASSE retiennent leur souffle au pire moment de la saison. Sorti touché à la cheville face à Troyes, le Géorgien attend les résultats d’une IRM, tandis que les Verts redoutent un scénario catastrophe dans ce sprint final.

‎ASSE-Troyes : Une sortie de Davitashvili qui glace tout un stade

‎La lourde défaite contre l’ESTAC Troyes (0-3) a laissé bien plus qu’un simple goût amer à Saint-Étienne. Au-delà du score, c’est surtout la sortie prématurée de Zuriko Davitashvili qui a jeté un froid sur les travées et dans le vestiaire stéphanois.

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Pour l’OM, c’est la descente aux enfers !

‎Selon les informations relayées par le compte X Tribune Stéphanoise, le joueur passera une IRM ce lundi afin d’évaluer précisément la gravité de sa blessure à la cheville. À ce stade, aucune indisponibilité n’a été confirmée, mais l’inquiétude est réelle.

‎Un coup dur potentiel pour les ambitions des Verts

‎Avec 14 buts et 4 passes décisives, Davitashvili n’est pas seulement un titulaire : il est l’étincelle offensive de cette équipe. Sa percussion, sa vitesse et sa faculté à faire basculer un match en une accélération en font un atout majeur dans la course à la montée.

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‎Son éventuelle absence lors des deux dernières journées, voire lors des barrages, serait un véritable séisme sportif. Dans une équipe qui manque parfois de créativité dans les trente derniers mètres, perdre son joueur le plus décisif reviendrait presque à jouer une finale sans son chef d’orchestre.

‎Verdict médical attendu

‎L’IRM apportera une réponse claire à la question que tous les supporters se posent : la saison de Davitashvili est-elle terminée ? Pour l’heure, rien ne permet de l’affirmer, mais une atteinte ligamentaire pourrait considérablement compromettre son retour rapide. ‎D’un point de vue tactique, le staff stéphanois doit déjà anticiper.

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Si l’absence se confirme, l’ASSE devra repenser son animation offensive et miser davantage sur le collectif que sur les fulgurances individuelles. Dans le Chaudron, on espère encore que cette alerte ne sera qu’un simple frisson, et non le début d’un vrai cauchemar de fin de saison.