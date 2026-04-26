Pour l’OM, c’est la descente aux enfers !

L’OM avait l’obligation de gagner, presque un devoir moral envers un public déjà échaudé par les derniers revers. Mais ce derby du Sud face à l’OGC Nice, longtemps maîtrisé avant de sombrer, s’est soldé par un nul 1-1. Un résultat qui confirme une tendance inquiétante : cette équipe semble incapable de protéger ses certitudes.

‎Quand l’OM croyait tenir sa délivrance

‎Pendant une bonne heure, l’Olympique de Marseille a joué avec la crispation d’un élève convoqué au tableau sans avoir révisé. Le ballon circulait, certes, mais sans l’étincelle, sans ce supplément d’âme qui fait vibrer le Vélodrome. Puis est venu ce moment que tout un stade attendait.

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‎À la 66e minute, Pierre-Emile Højbjerg a surgi pour libérer les siens d’une tête rageuse, sur un centre parfaitement déposé. Un but de capitaine, un but de survie, presque une promesse de renaissance. À cet instant, l’OM tenait son salut.

‎Elye Wahi éteint le Vélodrome

‎Mais cette saison de l’Olympique de Marseille semble aimer les fins tragiques. Alors que les Marseillais pensaient pouvoir verrouiller leur avantage, la tension a fini par fissurer l’édifice. Une faute évitable, un penalty concédé, et le destin a choisi son bourreau.

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‎À la 87e minute, Elye Wahi a transformé la sentence avec un sang-froid glaçant, sur une panenka presque insolente. Un geste d’une audace folle, qui a figé le Vélodrome et plongé Marseille dans un nouveau cauchemar. Le symbole est cruel : l’OM craque toujours au moment où il faut respirer.

‎Une équipe qui doute, un podium qui s’échappe

‎La vraie inquiétude dépasse le simple score. Ce nul face à OGC Nice raconte l’histoire d’une équipe fragile mentalement, incapable d’enchaîner après une semaine déjà tumultueuse. Le collectif manque de sérénité, et chaque coup du sort semble devenir un poids supplémentaire.

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‎Au classement, le constat est brutal : l’OM glisse à la 6e place, à distance du podium. Une situation qui ne fait pas les affaires des Phocéens. A trois journées de la fin de la saison, la Ligue des champions s’éloigne sérieusement. À ce stade de la saison, ce n’est plus seulement une question de points, mais de dynamique.

L’urgence d’un sursaut

‎Ce qui frappe, au-delà du résultat, c’est l’impression d’un club vivant sur un fil. Marseille n’est pas décroché par manque de talent, mais par manque de constance émotionnelle et tactique. Dans les grands rendez-vous, les détails deviennent des verdicts.

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‎L’Olympique de Marseille a encore le temps de réagir, mais l’heure n’est plus aux promesses. À force de trébucher, la descente aux enfers n’est plus une formule : elle devient une réalité sportive sur la canebière.