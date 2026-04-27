PSG-Bayern : L’UEFA prend une décision qui fait déjà jaser

À la veille du choc européen entre le PSG et le Bayern Munich, ce n’est pas seulement la bataille tactique qui anime les discussions. La désignation arbitrale de l’UEFA occupe déjà toutes les conversations. Entre respect de la hiérarchie continentale et inquiétudes autour du VAR, ce choix ajoute une couche de tension à un rendez-vous déjà incandescent.

‎PSG-Bayern : Un choix qui place le match sous les projecteurs

‎L’UEFA a tranché : le Suisse Sandro Schärer sera au sifflet pour cette affiche XXL au Parc des Princes. Sur le papier, la nomination inspire la sérénité. L’homme a l’habitude des grandes soirées européennes, où le moindre duel peut valoir autant qu’un but. ‎Mais ce n’est pas tant l’arbitre central qui fait parler que l’architecture complète du corps arbitral.

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La présence d’une équipe technique largement marquée par une influence espagnole alimente déjà les commentaires, comme si la rencontre avait commencé avant même le coup d’envoi. Dans un duel entre deux géants, le moindre détail devient un sujet national.

‎Le VAR, ce protagoniste invisible devenu central

‎Le véritable foyer de la controverse se situe du côté de la vidéo-assistance. La nomination de Carlos del Cerro Grande au VAR suscite déjà des réactions, notamment en raison de décisions récentes, notamment contre le FC Barcelone, qui ont alimenté les débats sur la scène espagnole. ‎Dans un match de ce niveau, la technologie ne corrige pas seulement les erreurs.

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Elle redessine parfois le récit d’une saison. Un hors-jeu d’une épaule, une main litigieuse, un contact dans la surface… tout peut basculer en une image figée. C’est précisément cette dimension qui fait déjà jaser, entre méfiance populaire et prudence institutionnelle.

‎Une décision lourde de symboles avant le choc

‎Au fond, cette nomination raconte aussi quelque chose de l’époque : les grands matches ne se jouent plus uniquement sur le terrain. Ils se vivent aussi dans la salle vidéo, où le football moderne dissèque chaque centimètre avec la froideur d’un scalpel. ‎Pour le PSG comme pour le Bayern, le message est clair.

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Il faudra être irréprochable, dans les zones de vérité comme dans la maîtrise émotionnelle. Et si l’UEFA espère que l’arbitrage saura se faire oublier, le paradoxe est déjà là : avant même le premier ballon touché, il est devenu l’un des acteurs principaux de la soirée.