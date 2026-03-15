Mercato : Cible rêvée de l’OM, ce crack file vers Liverpool

Longtemps observé par les recruteurs de l’OM, ce talent chilien affole désormais toute l’Europe. Mais alors que Marseille nourrissait de grands espoirs, c’est bien du côté d’Anfield que l’avenir du prodige semble s’écrire.

Darío Osorio, un talent qui enflamme l’Europe

Sur les pelouses scandinaves, Darío Osorio ne se contente plus de faire parler sa vitesse. L’ailier du FC Midtjylland s’est imposé cette saison comme l’un des joueurs les plus excitants du championnat danois. Percussions tranchantes, frappe précise et audace permanente : le Chilien a franchi un cap évident.

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Ses statistiques parlent d’elles-mêmes. Avec plusieurs buts et une dizaine de passes décisives, le joueur de 22 ans a transformé chaque apparition en vitrine pour les recruteurs européens. Un profil explosif, capable d’éliminer dans un mouchoir de poche, qui rappelle pourquoi tant de clubs se pressent désormais à sa porte.

Liverpool prêt à accélérer

Dans ce dossier, Liverpool FC semble avoir pris une longueur d’avance. Les Reds recherchent un ailier capable d’apporter du dynamisme et de renouveler progressivement leur animation offensive. Le profil d’Osorio coche toutes les cases, selon Team Talk. Le club de la Mersey voit en lui un joueur capable d’insuffler fraîcheur et imprévisibilité à son attaque.

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Sa capacité à percuter et à frapper de loin correspond parfaitement au football intense pratiqué en Premier League. Une perspective qui fait déjà saliver les supporters d’Anfield.

Mercato OM : Osorio, le rêve resté inachevé marseillais

Du côté de la Canebière, l’histoire aurait pourtant pu s’écrire autrement. Lorsque Pablo Longoria dirigeait encore le recrutement de l’Olympique de Marseille, le nom d’Osorio figurait déjà tout en haut de la liste des talents à attirer. Mais entre les exigences financières et la concurrence des géants européens comme Bayern Munich ou Tottenham Hotspur, l’opération s’est peu à peu éloignée des possibilités marseillaises.

Aujourd’hui, tandis que le Chilien brille sous les projecteurs continentaux, Marseille observe de loin l’ascension d’un joueur qui aurait pu illuminer le Vélodrome. Le mercato a parfois un goût cruel : celui des talents que l’on a frôlés… sans jamais vraiment les attraper.

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