Mercato OM : Marseille à fond sur ce crack à 25M€

L’OM prépare déjà les grandes manœuvres du prochain mercato estival. Dans les bureaux du Vélodrome, un nom revient avec insistance : celui d’un jeune défenseur ukrainien dont la cote grimpe à toute vitesse sur le marché européen.

Une défense marseillaise encore en chantier

À Marseille, l’été promet d’être animé. Si l’attaque attire souvent les projecteurs, la direction olympienne sait que la solidité d’un grand club commence par l’arrière-garde. Et sur ce point précis, les dirigeants phocéens veulent frapper fort lors de la prochaine fenêtre des transferts.

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La défense centrale pourrait connaître quelques bouleversements dans les prochains mois. Entre incertitudes contractuelles et possibles départs, l’OM anticipe déjà une reconstruction partielle de son secteur défensif. L’objectif est clair : apporter de la jeunesse, de la puissance et surtout une marge de progression capable d’accompagner le projet sportif.

Mercato OM : Marseille rêve de Taras Mykhavko

Dans cette quête, les recruteurs marseillais ont coché un nom qui circule désormais dans plusieurs grands clubs européens : Taras Mykhavko. À seulement 20 ans, le défenseur du Dynamo Kiev possède déjà l’étoffe d’un joueur appelé à franchir plusieurs paliers.

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Puissant dans les duels, à l’aise dans la relance et doté d’une maturité rare pour son âge, l’international ukrainien est considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération. Un profil moderne qui correspond parfaitement aux exigences du football actuel.

Une bataille européenne qui s’annonce intense

Mais Marseille ne sera pas seul sur ce dossier brûlant. Plusieurs cadors du continent surveillent de près la progression du jeune Ukrainien. Des clubs de Premier League, de Liga ou encore de Serie A suivent son évolution avec une attention particulière. Conscient de tenir une pépite, le Dynamo Kiev ne bradera pas son joueur. La barre des 25 millions d’euros est évoquée pour ouvrir les négociations.

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