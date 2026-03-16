Stade Rennais–LOSC : Haise lâche ses vérités après la défaite

Battu à domicile par le LOSC (1-2), le Stade Rennais a laissé filer un rendez-vous crucial dans la course à l’Europe. Après la rencontre, Franck Haise n’a pas tourné autour du pot : lucide et direct, le technicien breton a reconnu les erreurs de son équipe.

Stade Rennais–LOSC : Des débuts de période fatals pour Rennes

Le scénario de la soirée s’est écrit dès les premières secondes. Cueilli à froid par le LOSC, le Stade Rennais a rapidement compris que la soirée serait longue. Une entame mal négociée, puis un nouveau coup de massue au retour des vestiaires : les Rennais ont constamment couru après le score. Franck Haise n’a pas cherché d’excuses. Le coach rennais a pointé une accumulation d’erreurs dès les moments clés du match.

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« Quand vous faites des entames en cumulant des erreurs énormes à ce niveau-là face à un adversaire de cette qualité, vous les laissez prendre un premier avantage et un deuxième avantage au retour », a-t-il regretté. Un constat froid, presque clinique, pour une équipe qui espérait frapper un grand coup devant son public.

Des erreurs défensives qui coûtent très cher

Face à une formation lilloise habituée aux joutes européennes, la moindre approximation se paie comptant. Et le Stade Rennais l’a appris à ses dépens. Sur les deux réalisations nordistes, la défense bretonne a manqué de rigueur et de coordination. Haise a détaillé les lacunes avec précision : « On fait des erreurs sur les deux buts, on manque de pression haute comme c’était prévu en début de match, on n’est pas très bien alignés. »

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Avant d’ajouter avec franchise : « Sur le deuxième, on n’est pas sur le retour à 100 %, on n’est pas très loin, mais il en manque un peu. Contre une équipe comme ça, ces petites erreurs, on les paye. » À ce niveau de compétition, quelques centimètres et une seconde d’hésitation suffisent à faire basculer un match.

Haise assume et se projette déjà

Malgré la frustration palpable, l’entraîneur rennais a tenu à garder la tête froide. La défaite fait mal, mais elle ne doit pas freiner les ambitions du club dans la lutte pour les places européennes. Lucide, Haise a aussi pris sa part de responsabilité. « On a aussi fait un changement tactique aujourd’hui et ce n’était pas forcément le bon, ça c’est plus ma responsabilité », a-t-il reconnu.

Avant de rappeler une vérité simple du football de haut niveau : « Pour les équipes qui veulent se battre pour l’Europe, la concentration est essentielle. Ils ont fait moins d’erreurs que nous, c’est sûr. » Une analyse sans détour, qui sonne déjà comme un avertissement pour les prochaines batailles.

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