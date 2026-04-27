ASSE : Un pire scénario à craindre pour Saint-Etienne

Ayant concédé une deuxième défaite consécutive en Ligue 2, l’ASSE a chuté à la 3e place. Elle pourrait même tout perdre en se retrouvant hors du top 5.

Montée directe en L1 : L’ASSE n’a plus son destin entre les mains

L’ASSE connaît une terrible baisse de régime dans le sprint final de la Ligue 2. Battue (2-0) par le Bastia, dernier du championnat, lors de la 31e journée, elle s’est lourdement inclinée devant le leader, l’ESTAC, samedi (0-3) à Geoffroy-Guichard.

La conséquence de ces deux défaites de suite est terrible pour les Stéphanois. Ils chutent de la deuxième place qualificative pour la montée directe, au profit du Mans FC. Ils sont désormais troisièmes et n’ont plus leur destin entre les mains pour retrouver la Ligue 1 directement.

Gautier Larsonneur et ses coéquipiers espérent désormais un faux pas des Manceaux pour retrouver la 2e place et ainsi rejoindre Troyes, déja assuré de la montée directe.

Play-offs et barrages pour Saint-Etienne ?

À deux journées de la fin de la Ligue 2, l’équipe de Philippe Montanier doit passer, provisoirement, par le match de play-off 2, puis les barrages pour espérer retrouver l’élite. Dans cette confirguration, elle disputera trois matchs supplémentaires après la saison régulière.

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Un autre scénario redouté guette également les Verts. S’ils glissent encore à la 4e ou 5e place à l’issue des deux dernières journées, leur probable montée en Ligue 1 se compliquerait davantage. Dans ce cas, ils joueront d’abord le play-off 1 et le play-off 2, puis les matchs de barrages (aller et retour) contre le 16e de la Ligue 1. Ce qui ferait donc 4 matchs de plus après la saison régulière.

Saint-Etienne peut se retrouver hors du top 5 !

Et ce n’est pas ! Le terrible scénario pour l’AS Saint-Etienne serait sa sortie du top 5 au terme de la 34e journée. En effet, les Stéphanois peuvent finir à la 6e place, s’ils perdent leurs deux derniers matchs, et que Rodez AF (6e), le Stade de Reims (5e) et le Red Star (4e) prennent le maximum de points. La probabilité que les Verts finissent à la 6e place est certes réelle, mais elle reste faible.

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Pour rappel, l’ASSE affrontera Rodez AF et Amiens SC (18e). Le club ruthénois vise une place dans le Top 5, tandis que les Amiénois ont encore la possibilité de remonter à la 16e place de barragiste.

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Classement du Top 6 après la 32e journée de ligue 2 :

1er-ESTAC 64 points

2e-Le Mans 58 points

3e-ASSE 57 points

4e-Red Star 54 points

5e-Reims 52 points

6e-Rodez 52 points