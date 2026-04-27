Mercato FC Nantes : Kita négocie un deal inattendu en Turquie

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita prépare un joli coup en Turquie en vue du prochain mercato estival. Un gardien de but turc pourrait débarquer à Nantes cet été.

Mercato : Le FC Nantes s’intéresse à Ersin Destanoglu

Un chassé-croisé s’annonce entre la Loire et le Bosphore. À Istanbul, Ersin Destanoglu vit ses derniers mois sous les couleurs de Besiktas. Le gardien de 25 ans, dont le contrat expire bientôt, suscite l’intérêt de la direction du FC Nantes ces derniers jours. Les dirigeants nantais veulent laisser partir certains cadres à cause de la relégation presque inévitable de l’équipe.

Selon l’expert Ekrem Konur, Besiktas lorgne déjà Berke Ozer, le portier du LOSC, pour succéder à son numéro un. Cette situation pourrait ainsi pousser Destanoglu vers la Ligue 1. Le FC Nantes, en pleine quête de renouveau, voit en lui le successeur idéal d’Anthony Lopes. L’actuel dernier rempart des Canaris arrive lui aussi au terme de son engagement.

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Le dossier reste complexe. Apparu 28 fois cette saison, le gardien turc privilégierait un départ vers la France, mais à une condition : que le club Loire-Atlantique assure son maintien dans l’élite. Or, tout montre que le FC Nantes va descendre en deuxième division. Les Jaune et Vert se sont encore inclinés face au Stade Rennais.

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Nantes n’est pas seul sur le coup. Le Club de Bruges surveille également la situation de près. Cette concurrence belge représente un obstacle de taille pour le FCN, qui devra se montrer convaincant tant sur le plan financier que sportif pour attirer le jeune gardien de but stambouliote.