Mercato : le PSG prépare une offre dingue pour un Français  

Le PSG caque pour un défenseur français. Une offre stratosphérique se prépare pour le prochain mercato estival.

Mercato : Le PSG lorgne William Saliba

100 millions d’euros. C’est la somme colossale que le PSG s’apprête à poser sur la table pour arracher William Saliba à Arsenal. À cause des potentiels départs de Marquinhos et de Lucas Beraldo, le coach parisien, Luis Enrique demande de renforts en défense cet été. Et c’est en Angleterre qu’il a trouvé le profil idéal.

En Premier League, un nom est sur toutes les lèvres : celui de William Saliba. L’ancien Marseillais, devenu une référence mondiale chez les Gunners, est devenu la priorité absolue du mercato estival. Selon les indiscrétions de Fichajes, les dirigeants parisiens formuleront une offre officielle dans les prochaines semaines.

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Convaincre Arsenal sera difficile, mais pas impossible. Si les Londoniens terminent la saison sans titre, l’international français pourrait s’interroger sur son avenir à Londres. Un retour en France, porté par le projet tactique de Luis Enrique, possède des arguments de poids pour séduire le joueur.

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Recruter Saliba, c’est sécuriser l’avenir pour une décennie. Le jeune crack est en pleine forme. Ce mouvement pourrait toutefois bousculer la hiérarchie actuelle au Paris SG. Certains cadres pourraient perdre leur statut de titulaire indiscutable. Sur Transfermarkt, la valeur marchande de l’international tricolore est estimée à 90 millions d’euros. Il est sous contrat avec les Gunners jusqu’en 2030.