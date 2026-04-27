Mercato OM : Coup de froid pour un dossier XXL  

Le Paris FC répond cash à l’OM. Ilan Kebbal n’ira nulle part lors du prochain mercato estival

Mercato OM : Ilan Kebbal n’ira pas à Marseille

Le Paris FC ferme la porte à double tour. Courtisé par l’OM, Ilan Kebbal restera dans la capitale, son club refusant catégoriquement d’ouvrir les négociations pour son transfert. Ilan Kebbal a porté son équipe cette saison. Ses statistiques sont convaincantes. Avec neuf buts marqués et quatre passes décisives offertes, le meneur de jeu a assuré au Paris FC un maintien serein en Ligue 1.

Cette efficacité a propulsé le Marseillais de naissance dans une nouvelle dimension, celle d’international algérien. Désormais, le Mondial 2026 l’attend. Cette compétition planétaire pourrait d’ailleurs transformer l’intérêt actuel des recruteurs en une véritable frénésie européenne, tant son pied gauche fait des miracles.

Le talent attire les regards, et pas n’importe lesquels. L’Olympique de Marseille aimerait rapatrier l’enfant du pays pour la saison prochaine, tandis que Lyon et le Stade Rennais apprécient énormément le profil vif de cet ailier droit. Mais le Paris FC dit non à son transfert cet été.

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Le club parisien détient le contrôle total du dossier. Liée à sa pépite jusqu’en 2028, la direction ne compte pas brader celui qui incarne l’avenir du projet. Pour le directeur sportif Marco Neppe, la décision est prise : conserver le crack algérien. Selon le journal L’Équipe, le club juge Kebbal indispensable.

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Comment débloquer la situation ? Seul un chèque démesuré pourrait faire plier l’état-major parisien. Problème : les finances de l’OM et de l’OL ne permettent pas de telles folies actuellement. Ilan Kebbal s’apprête donc à vivre une nouvelle saison sous les couleurs du PFC. Ce n’est d’ailleurs pas une punition. Le club nourrit de grandes ambitions et souhaite s’installer durablement parmi les cadors de l’élite française, avec son meneur de jeu comme fer de lance.