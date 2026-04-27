‎Mercato PSG : Annoncé à Paris, il file plutôt en la Liga ?

‎Le PSG croyait tenir une piste sérieuse pour le prochain mercato d’été avec Aleksey Batrakov, le milieu offensif prodige du Lokomotiv Moscou qui affole les radars européens. Mais un spécialiste du football russe vient de sérieusement refroidir l’enthousiasme parisien en pointant deux destinations bien plus probables le joueur.

‎Mercato PSG : Batrakov, une piste séduisante mais prématurée

‎Depuis quelques jours, la presse russe bruisse d’un intérêt du PSG pour Aleksey Batrakov, 22 ans, auteur d’une saison remarquable sous les couleurs du Lokomotiv Moscou. Le profil colle sur le papier : milieu offensif technique, capable d’évoluer dans les espaces réduits, avec un sens du but qui rappelle les grandes heures de la Liga russe. De quoi faire rêver les décideurs du Parc des Princes.

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‎Sauf que Timur Gurtskaya, journaliste spécialiste du football russe, tempère rapidement les ardeurs : «Je ne crois pas au PSG, une équipe qui a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions à deux reprises en deux ans. C’est trop tôt pour lui. Il a besoin d’une étape intermédiaire », a-t-il fait remarquer. L’argument est solide. Débarquer directement dans un club en pleine construction européenne, sans expérience continentale, relèverait du pari risqué pour le joueur comme pour le club.

‎Atlético et Monaco, les vraies destinations du dossier Batrakov

‎C’est là que le dossier prend une tournure inattendue. Gurtskaya oriente la réflexion vers l’Atlético de Madrid avec une conviction assumée : «J’ai entendu parler de l’Atlético. J’ai entendu dire qu’ils le surveillent de loin. J’ai davantage confiance en l’Atlético», précise-t-il, tout en évoquant au passage le départ possible d’Antoine Griezmann comme porte d’entrée idéale pour le Russe.

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Remplacer Griezmann chez les Colchoneros, voilà un cahier des charges qui n’effraie pas forcément un joueur de ce calibre. ‎Mais l’AS Monaco entre également dans l’équation. La piste est directement liée à l’avenir de Aleksandr Golovin, dont un transfert vers l’Arabie Saoudite (Al-Ittihad est cité) libérerait une place de choix sur le Rocher.

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«Si Golovin part pour Al-Ittihad, pourquoi Batrakov ne pourrait-il pas faire de même ?», interroge Gurtskaya. La logique est implacable : Monaco a déjà prouvé par le passé qu’elle sait intégrer des talents russes dans son projet, et Batrakov y trouverait une exposition européenne progressive, loin de la pression d’un PSG ou d’un Atlético.

‎Un dossier brûlant qui va agiter l’été

‎Ce qui est certain, c’est que le mercato estival de Batrakov s’annonce comme l’un des feuilletons les plus animés de l’été. Le Paris Saint-Germain devra accélérer et convaincre ou regarder passer le train. Car quand un joueur de ce potentiel arrive sur le marché avec trois prétendants sérieux dans le rétroviseur, les hésitations ont un prix.