PSG-Bayern : Un terrible diagnostic tombe pour Achraf Hakimi

Tout le Paris Saint-Germain retenait son souffle pour Achraf Hakimi lorsqu’il s’est écroulé sur la pelouse face au Bayern Munich. Et le verdict vient de tomber. Le Marocain va manquer le choc retour en Bavière.

PSG : Achraf Hakimi forfait pour le retour contre Bayern

L’espoir laisse place à une profonde déception au Paris Saint-Germain. Luis Enrique et de nombreux supporters parisiens croyaient à une « simple crampe » concernant Achraf Hakimi. L’international marocain s’était écroulé en toute fin de match contre le Bayern Munich.

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Il avait été contraint de terminer la rencontre, car Luis Enrique ne pouvait plus faire de changements à ce moment-là. Une fois le match terminé, Achraf Hakimi a passé des tests médicaux ce mercredi. Et le diagnostic final est plus ou moins terrible pour le joueur et le PSG.

Un retour en cas de qualification en finale

RMC Sport le confirme, le latéral droit souffre d’une déchirure aux ischio-jambiers. Cette blessure l’écarte définitivement des terrains pour le match retour contre le Bayern. Il ne ferait donc pas le voyage en Bavière la semaine prochaine. Ce forfait est un coup dur pour Luis Enrique. Le coach du PSG devra composer sans son dynamisme habituel sur le flanc droit.

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Une lueur d’espoir subsiste néanmoins pour la suite. En cas de qualification en finale de la Ligue des champions, Achraf Hakimi devrait postuler à une place de titulaire. Son état ne compromet sa participation à la Coupe du monde avec sa sélection. Son coéquipier Nuno Mendes devrait bien tenir son poste à l’Allianz Arena.