Mercato OL : Lyon tient le successeur de Tagliafico

L’OL a trouvé un arrière latéral gauche pour prendre la place de Nicolas Tagliafico, qui est vers la porte de sortie de Lyon.

Mercato : L’Argentin Mateo Del Blanco dans le viseur

Il reste encore un an de contrat à Nicolas Tagliafico à l’OL. Mais il est clairement sur la fin, comme le montrent ses dernières prestations. En grande difficulté lors de la rencontre perdue contre l’AS Monaco (1-2), il avait écopé d’un carton rouge, qui lui a valu trois matchs de suspension.

Dans les coulisses, Matthieu Louis-Jean prépare la succession du joueur de 33 ans. Il aurait coché le nom de Mateo Del Blanco de l’Union Santa Fe en Argentine. Selon les informations de médias argentin, relayés par Olympique-et-Lyonnais, le club du défenseur de 22 ans serait prêt à le céder contre 3 millions d’euros.

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Il est pourtant évalué à 4,5 millions d’euros par Transfermarkt. Un tarif qui n’est pas un obstacle pour l’Olympique Lyonnais, malgré sa situation financière critique.

Bien que déniché loin, dans le championnat d’Argentine, Mateo Del Blanco intéresse aussi le RC Strasbourg en Ligue 1. Chelsea et l’Inter Miami (en MLS) sont également sur le coup, à en croire le média spécialisé allemand.

Mateo Del Blanco, un crack à l’Union Santa Fe

Né à Santa Fe en Argentine, Mateo Del Blanco a été formé dans le club phare de sa ville natale, à l’Union Santa Fe. Il a signé son premier contrat professionnel en 2022 et a joué son premier match avec l’équipe professionnelle le 11 avril 2023. Prolongé en septembre 2025, il est sous contrat jusqu’au 31 décembre 2028.

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Cette saison l’arrière latéral gauche a disputé 15 matchs en championnat et a été titulaire à 15 reprises. La cible de l’OL est donc un crack de l’équipe entraînée par Leonardo Madelon. Il totalise d’ailleurs déjà 104 matchs avec Santa Fe dans l’élite.