ASSE : Retour en L1, la forte promesse d’un cadre des Verts

Un joueur décisif de l’équipe de l’ASSE a lâché une belle promesse aux supporters du club, avant les deux derniers matchs capitaux de la saison régulière.

Lucas Stassin promet : « Oui, on va remonter »

Troisième de Ligue 2, l’ASSE n’a plus son destin en mains pour la montée directe en Ligue 1, mais elle reste en course pour une place dans le top 5, qualificatif pour les play-offs. Si les Stéphanois ne finissent pas la deuxième place, ils peuvent passer par les barrages pour éventuellement rejoindre l’élite.

Avant les deux derniers matchs contre Rodez AF puis Amiens SC, les Verts ont encore un coup à jouer. Et Lucas Stassin, l’un des joueurs les plus décisifs de l’équipe de l’AS Saint-Etienne, a rassuré les supporters. “Je ne vais pas nous mettre la poisse, mais oui on va remonter », a -t-il déclaré dans une interview diffusée sur beIN Sports.

L’ASSE « n’a rien à faire en Ligue 2 », selon Stassin

Auteur de 10 buts et 6 passes décisives en 29 matchs de Ligue 2 cette saison, il a promis de tout donner pour le retour des Verts en Ligue 1. « Je ne vais pas rappeler l’histoire de ce club, mais c’est un club qui n’a rien à faire en Ligue 2, on le sait tous qu’il a sa place en Ligue 1. Forcément, pour les supporters, pour le bien du club et celui de tout le monde, on sait qu’elle est importante cette montée. Ce sera avec moi bien-sûr », a-t-il confié.

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En effet, les propos de l’avant-centre international belge ont été enregistrés avant le match perdu contre l’ES Troyes AC, samedi dernier. L’ASSE était alors 2e et avait ses cartes entre les mains pour la montée directe. Ce qui n’est évidemment plus le cas après sa lourde défaite face aux Troyens (0-3) à Geoffroy-Guichard.