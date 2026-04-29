ASSE : Un précieux conseil avant les deux matchs décisifs

Avant les deux derniers matchs décisifs de l’ASSE en Ligue 2, Adrien Ponsard lâche des conseils à Philippe Montanier. Selon lui, il y a une erreur à ne pas commettre.

ASSE : Montanier face au casse-tête des blessures

N’ayant plus son destin en main pour la montée directe en Ligue 1, l’ASSE (57 points) espère un faux pas du Mans FC (58 points), lors des deux dernières journées de la saison régulière. Mais de son côté, l’équipe de Philippe Montanier doit d’abord remporter son match contre Rodez AF, samedi, puis celui face à Amiens AC, une semaine plus tard.

Outre les deux défaites à Basita (2-0), puis contre l’ESTAC (0-3), l’entraîneur des Verts a perdu plusieurs joueurs majeurs de son équipe. D’abord Florian Tardieu et Mahmoud Jaber, puis Julien Le Cardinal, Zuriko Davitashvili et Chico Lamba dernièrement.

Des changements en vue contre Rodez AF

Malgré tout, Philippe Montanier doit trouver des joueurs dans son effectif pour combler ces absences de taille, en vue de l’unique objectif : la montée en Ligue 1.

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En défense centrale et en attaque, Maxime Bernauer et Joshua Duffus sont pressentis, respectivement à la place de Lamba et Davitashvili. Dans les buts, il n’est pas exclu que Brice Maubleu soit préféré à Gautier Larsonneur, qui a concédé 3 buts en 4 tirs cadrés contre l’ES Troyes AC.

Ponsard : « Ne pas prendre le risque de déséquilibrer l’équipe »

Cependant, il serait contre-productif de chambouler toute l’équipe de Saint-Etienne face à Rodez AF, selon Adrien Ponsard. Ce serait même une erreur de le faire, d’après l’ancien attaquant des Verts (1998-1999).

« Dans cette dernière ligne droite, il y a très peu de choses qui vont tout révolutionner. La priorité, c’est de garder une structure dans laquelle les joueurs ont des repères », a-t-il conseillé, dans le Sainté Night Club, avant de justifier son point de vue : « Si tu modifies complètement pour faire de la place à un joueur ou occuper un poste, tu prends le risque de déséquilibrer l’équipe ».

Pour aller directement en Ligue 1 et éviter les play-offs et probablement les barrages, l’AS Saint-Etienne n’a plus de calcul à faire. « Les joueurs sont au pied du mur. Ils n’ont plus le choix, ils doivent gagner leurs deux matchs », a indiqué Adrien Ponsard, tout en soulignant : « Les supporters veulent des joueurs qui donnent tout pour ce maillot ».

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Des joueurs qui enfilent le bleu de chauffe ? Philippe Montanier en a besoin dans ce tournant décisif de la saison.