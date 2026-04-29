OM : C’est confirmé, signature imminente à Marseille !

Les lignes bougent à l’OM en cette fin de saison. Alors que l’équipe espère se qualifier en Ligue des champions, sa direction serait proche de conclure un nouveau partenariat avec la CMA CGM.

OM : CMA CGM pour le futur naming du stade Vélodrome

Les changements se poursuivent à l’Olympique de Marseille. Après l’officialisation de son nouveau logo, l’antre mythique de l’OM va aussi changer de nom. Le contrat de naming liant le stade Vélodrome au groupe Orange expire en juin prochain. Et l’entreprise de télécommunication n’a pas vraiment de prolonger ce deal.

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Cela ouvre la porte à l’arrivée d’un nouveau partenaire. C’est dans ce contexte que le nom de CMA CGM revient sans cesse dans les coulisses du Vélodrome. La compagnie maritime dirigée par Rodolphe Saadé est déjà implantée à l’OM en tant que sponsor maillot principal. Elle pourrait passer un cap supérieur. Le média Valeurs assure que le prochain naming du Stade Vélodrome sera assuré par CMA CGM.

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Si ce nouveau partenariat se confirme, cela provoquerait diverses interprétations. Sachant que le propriétaire Frank McCourt a récemment ouvert la porte à l’arrivée d’un actionnaire minoritaire. Le milliardaire américain n’a pas l’intention de céder intégralement son club. .Même si l’influence grandissante de Rodolphe Saadé est perçue comme une manière de tâter le terrain avant la vente OM.