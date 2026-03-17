Mercato : C’est confirmé, le PSG tente le coup Harry Kane !

Désireux de s’offrir les services d’un numéro 9 de classe mondiale lors du prochain mercato estival, le PSG travaillerait en coulisses sur la piste menant à Harry Kane, la star anglaise du Bayern Munich.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi lorgne Harry Kane

Présent en conférence de presse lundi après-midi, Ousmane Dembélé a été interrogé sur les discussions pour sa prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain. « Je n’ai aucune raison de ne pas prolonger, mais ce n’est pas moi qui prend les décisions. Les discussions pour mon contrat, c’est entre le club et mon agent. Je ne m’en occupe pas depuis le début de ma carrière », a déclaré le numéro 10 du PSG.

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Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international français réclame un salaire de 50 millions d’euros pour parapher un nouveau bail. D’après des sources proches du dossier, si le Ballon d’Or 2025 n’obtient pas gain de cause, il pourrait envisager un départ en Arabie Saoudite, le Paris Saint-Germain n’étant pas contre encaisser un gros chèque pour Dembélé.

Conscients de cette situation, les dirigeants parisiens seraient déjà en train de préparer ses options en cas de départ de l’ancien ailier du FC Barcelone. Et selon les informations du média espagnol El Nacional, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos se seraient récemment renseignés sur la situation du buteur Harry Kane au Bayern Munich, dans l’optique d’un possible transfert cet été.

À 32 ans, l’international anglais continue d’affoler les compteurs en Allemagne. Auteur de 30 buts en Bundesliga cette saison, Harry Kane s’impose comme l’un des attaquants les plus fiables d’Europe, ce qui en ferait une recrue de choix pour le Paris SG.

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Expérimenté, décisif et régulier, l’ancien capitaine de Tottenham reste une référence mondiale au poste d’avant-centre et pourrait apporter un impact immédiat dans le onze de Luis Enrique. Entre les exigences du Bayern Munich et la concurrence européenne, le dossier Kane s’annonce déjà complexe. Mais une chose est sûre : le PSG prépare activement son prochain mercato et pourrait encore animer l’été.

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Bien que le PSG ait les moyens de ses ambitions, arracher le « Prince Harry » à l’ogre bavarois ressemble, pour l’heure, à un défi de taille qui pourrait bien rester au stade de la simple spéculation médiatique. Sous contrat avec le Rekordmeister jusqu’en juin 2027, le protégé de Vincent Kompany est évalué à 65 millions d’euros sur Transfermarkt.

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