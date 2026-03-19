Mercato OM : C’est confirmé, un roc attendu à Marseille

Un indésirable de l’OM va faire son retour à Marseille à la fin de cette campagne. Le défenseur n’a pas convaincu ses nouveaux dirigeants.

Mercato OM : Derek Cornelius de retour à Marseille cet été

Le défenseur canadien Derek Cornelius retrouvera la Commanderie à la fin de la saison. Après un prêt chez les Glasgow Rangers, le club écossais a choisi de ne pas conserver cet indésirable de l’OM.

Recruté à Malmö pour 4 millions d’euros en août 2024, le joueur de 28 ans a livré de solides performances lors de sa première saison à Marseille. Il n’était pas un titulaire indiscutable, mais il a pu disputer 23 matchs. L’arrivée des renforts lors du dernier mercato estival et cet hiver a poussé la direction olympienne à s’en séparer temporairement.

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L’exil en Écosse se passe mal. Derek Cornelius y vit une saison fantôme, rythmée par seulement 12 matchs et de nombreuses blessures. Éloigné des pelouses depuis novembre par des soucis musculaires, le robuste défenseur ne reviendra à la compétition qu’en avril. Les pépins physiques ont convaincu les Rangers de ne pas lever son option d’achat. Son retour au bercail est acté.

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L’Olympique de Marseille récupérera officiellement son joueur à la fin du mois de mai. Selon Transferfeed, ce retour ne sera toutefois que de courte durée car le club phocéen ne compte pas l’intégrer à son effectif pour l’exercice 2026-2027. L’état-major marseillais doit désormais lui trouver un nouveau point de chute.

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