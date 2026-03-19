Mercato PSG : Feu vert pour le transfert de Yoan ?  

Le buteur français, Ange-Yoan Bonny est sur la short-list du PSG pour le prochain mercato estival. L’Inter Milan attend une offre alléchante pour le laisser partir.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne Ange-Yoan Bonny

Les dirigeants du PSG veulent faire leurs emplettes en Italie. Les pensionnaires du Parc des Princes lorgnent un attaquant tricolore pour renforcer leur secteur offensif lors du prochain mercato estival. Selon les informations de Média Foot, le club surveille de près Ange-Yoan Bonny, qui brille actuellement sous les couleurs de l’Inter Milan.

Ce joueur impressionne. Avec 7 buts et 7 passes décisives en 37 matchs, sa puissance et sa mobilité séduisent le staff parisien depuis plusieurs semaines déjà. L’opération s’annonce complexe car l’Inter Milan tient à son joyau. Sous contrat jusqu’en juin 2030, le jeune avant-centre ne partira pas sans une offre XXL cet été. Pour faire avancer ce dossier, le Paris Saint-Germain devra se montrer convaincant face à l’intransigeance du club italien.

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Le natif d’Aubervilliers a les atouts pour s’imposer à Paris sous la houlette de Luis Enrique. Le club privilégie désormais les talents à fort potentiel pour son nouveau cycle. Grâce à son style dynamique et son adaptation rapide aux exigences du haut niveau européen, l’attaquant s’intégrerait parfaitement dans la rotation de l’effectif.

Le Paris SG n’est toutefois pas seul sur le coup. Plusieurs écuries européennes, notamment des clubs anglais aux moyens financiers importants, suivent attentivement la progression de Bonny.

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