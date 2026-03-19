PSG : Incroyable nouvelle pour le Paris SG avant Liverpool !

Après plusieurs semaines d’incertitude, le PSG pourrait retrouver un atout majeur au milieu de terrain. Pendant ce temps, la blessure inattendue de Bradley Barcola vient assombrir le ciel parisien juste avant un rendez-vous crucial en Ligue des champions.

‎PSG : Fabian Ruiz, le maestro prêt à revenir

‎Le PSG peut respirer : Fabian Ruiz se rapproche enfin de l’entraînement collectif. Absent depuis la mi-janvier en raison d’une blessure au genou, le milieu espagnol semble sur le point de retrouver la pelouse parisienne. Sa présence sera un vrai soulagement pour Luis Enrique, qui pourra compter sur sa vision du jeu et sa capacité à récupérer les ballons dans un entrejeu parfois en manque de densité.

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‎Avec 41 sélections à son actif, Ruiz n’est pas seulement un joueur technique mais aussi un cadre capable de structurer le jeu. Son retour tombe à point nommé, alors que le PSG prépare son choc contre Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions. Le trio avec Vitinha et Joao Neves pourrait retrouver sa fluidité d’antan, apportant équilibre et créativité à une équipe parisienne qui en aura grandement besoin.

‎Bradley Barcola, l’ombre d’un contretemps

‎Si la nouvelle de Ruiz fait sourire, celle concernant Bradley Barcola est beaucoup moins réjouissante. L’ailier français a quitté prématurément la pelouse contre Chelsea, victime d’une entorse ligamentaire sévère à la cheville droite. Une tuile pour Paris et pour Didier Deschamps, qui espérait le compter parmi les forces vives de l’équipe de France.

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‎Le timing est cruel : alors que les quarts de finale de la Ligue des champions approche, Barcola devra observer plusieurs semaines de repos forcé. Son absence réduira les options offensives et obligera Luis Enrique à réinventer son attaque, tout en espérant que Fabian Ruiz puisse compenser, au moins partiellement, ce coup dur.

‎Paris en ordre de bataille pour Liverpool

‎Malgré ce contretemps, l’optimisme reste de mise à Paris. L’arrivée prochaine de Ruiz redonne de l’épaisseur à l’entrejeu et permet à l’équipe de se projeter sereinement vers Liverpool. L’enjeu est colossal : une qualification en demi-finale serait un pas de géant vers un objectif que le club nourrit depuis longtemps.

‎Chaque détail comptera dans cette rencontre, et la complémentarité entre expérience et jeunesse sera déterminante. Si Ruiz retrouve ses sensations et que le reste du groupe répond présent, le PSG pourrait bien transformer cette échéance européenne en véritable moment de gloire.

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