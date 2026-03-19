Coup de théâtre: Le PSG négocie un incroyable deal à la Juve

À la recherche d’un numéro 9 de calibre pour la saison prochaine, le PSG envisagerait un coup totalement inattendu du côté de la Juve. Explications.

Mercato : Le PSG prépare un échange avec la Juve

L’avenir de Jonathan David pourrait s’écrire loin de la Juventus Turin cet été. L’attaquant canadien attise déjà plusieurs convoitises, notamment en Ligue 1. D’après le journal Tuttosport, l’OM et l’OL s’intéresseraient à l’ancien buteur du LOSC. Le club phocéen envisagerait de passer à l’action en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

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Les bonnes relations entre les dirigeants marseillais et turinois pourraient faciliter d’éventuelles négociations. Auteur de 5 buts en 28 matchs de Serie A cette saison, l’avant-centre de 26 ans plaît également à l’Olympique Lyonnais, même si la marge financière du club rhodanien reste limitée. Aux dernières nouvelles, Jonathan David pourrait finalement poser ses valises au Paris Saint-Germain.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le PSG suivrait également de près la situation de David. Le club de la capitale verrait en lui une opportunité intéressante sur le marché et pourrait rapidement passer à l’action. Surtout que le Champion d’Europe en titre possède un atout majeur dans ce dossier : Luis Campos connaît parfaitement le joueur pour l’avoir côtoyé au LOSC.

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Le dirigeant portugais apprécierait son profil et pourrait tenter de le relancer dans un environnement qu’il maîtrise mieux. À en Coire le journal italien, le PSG envisagerait de recruter l’attaquant de la Juventus Turin dans le cadre d’un échange qui verrait Randal Kolo Muani rejoindre les rangs des Bianconeri. Mais la concurrence sera rude dans ce dossier.

Outre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, Jonathan David serait aussi sur les tablettes de plusieurs grands clubs anglais, notamment Manchester United, Chelsea, Arsenal, Newcastle et Tottenham. Affaire à suivre…

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