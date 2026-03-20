Mercato OM : Benatia boucle un deal à 18 M€

La direction de l’OM veut recruter définitivement l’une de ses recrues estivales. Les Marseillais vont débourser plus de 18 millions d’euros pour boucler le transfert.

Mercato OM : Timothy Weah va rester à Marseille

Ça s’accélère à l’OM pour une recrue estivale. Lors du dernier mercato estival, les dirigeants marseillais ont bouclé le transfert de Timothy Weah. Accord scellé : un prêt payant d’un million d’euros assorti d’une option d’achat quasi obligatoire. Le montant final, bonus compris, pourrait dépasser les 18 millions d’euros, notamment si Marseille décroche son ticket pour la prochaine Ligue des champions.

Pour le fils de George Weah, l’adaptation fut immédiate. À 26 ans, l’international américain s’impose sur la Canebière. Selon les informations de La Provence, son départ l’été prochain est désormais inenvisageable. Timothy Weah revit sous les ordres de Habib Beye. Titularisé à chaque rencontre, il bénéficie d’une confiance totale qui lui manquait en Italie.

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Timothy Weah va parapher un bail jusqu’en 2030. Bien qu’un contrat de cinq ans ne garantisse pas une présence éternelle, sa place semble désormais indéboulonnable. L’Olympique de Marseille a réalisé une bonne pioche que tout le monde salue. Sur Transfertmarkt, la valeur marchande de l’international américain est estimée à 20 millions d’euros.

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