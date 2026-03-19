Mercato OM : Un milieu belge se rapproche de Marseille  

La direction de l’OM veut relancer un dossier en Belgique. Un milieu de terrain pourrait débarquer à Marseille lors du prochain mercato estival.

Mercato OM : Benatia vise un milieu belge

Les dirigeants de l’OM craquent pour un meneur de jeu. Ils s’intéressent à Mario Stroeykens. Malgré ses difficultés actuelles avec Anderlecht, les recruteurs olympiens surveillent de près le milieu offensif belge pour la saison prochaine.

Ce milieu offensif d’origine congolaise, né en Belgique, peine pourtant à s’imposer au sein du club bruxellois. Ses statistiques sont moins convaincantes. Seulement un but et une passe décisive cette saison. Pourtant, la cellule de recrutement phocéenne l’observe depuis plusieurs mois déjà. L’été dernier, son nom circulait déjà dans les couloirs de la Commanderie.

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L’OM n’a pas abandonné cette piste. On aurait pu croire ce dossier classé suite à sa saison compliquée, mais Transferfeed affirme le contraire : les dirigeants gardent son profil en mémoire. Le club prépare déjà les mouvements estivaux dans l’entrejeu et pourrait amener Mario Stroeykens à Marseille.

Son recrutement coûterait un peu cher. Anderlecht réclamerait près de 12 millions d’euros pour libérer son joueur. C’est une somme importante pour un élément en plein doute. La vigilance reste de mise car, en Turquie, Besiktas observe aussi la situation, même si aucune offre officielle n’est encore parvenue sur le bureau des dirigeants belges.

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