‎OM : Habib Beye va récupérer un renfort majeur

‎Après plusieurs semaines d’inquiétude, l’OM pourrait bientôt revoir l’un de ses piliers défensifs sur le terrain. Habib Beye prépare l’accueil d’un atout précieux pour la course à la Ligue des Champions, annoncé pour la fin de la saison.

‎OM : Un retour très attendu pour sécuriser la défense marseillaise

‎Depuis sa blessure survenue en début d’année, le défenseur marocain Nayef Aguerd a manqué de nombreux matchs clés pour l’Olympique de Marseille. Opéré d’une pubalgie, il a dû patienter et se concentrer sur sa récupération, loin des projecteurs et du bruit médiatique.

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Son retour, encore incertain, pourrait intervenir lors de la dernière journée de Ligue 1 face au Stade Rennais. Pour Beye et l’ensemble du staff technique, chaque séance de rééducation est scrutée, car la condition physique de l’international marocain sera déterminante pour sa participation.

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‎L’OM n’a pas ménagé ses efforts pour préserver l’état de forme de son joueur, conscient de l’importance stratégique de ce retour. Habib Beye sait qu’avoir Aguerd sur le terrain, même pour quelques minutes, peut changer la dynamique d’une équipe marseillaise qui se bat pour rester dans le top 3. Le suspense reste entier, mais la perspective d’un renfort aussi solide redonne espoir à la défense phocéenne.

‎Une fin de saison sous haute tension

‎Avec la Ligue des Champions en ligne de mire, Marseille ne peut se permettre de flancher face à des adversaires directs comme Lille ou Lyon. Chaque match devient un test de résilience et d’organisation. L’absence d’Aguerd a contraint Beye à bricoler sa charnière défensive, alternant titulaires et rotations pour maintenir un équilibre fragile.

‎Le retour potentiel de l’international marocain représente donc bien plus qu’une simple remise en forme : c’est un signal fort pour le vestiaire et pour les fans. Sa présence pourrait consolider une défense souvent mise à mal, offrir plus de sérénité dans la relance et, surtout, injecter un regain de confiance juste au moment où Marseille doit se montrer le plus solide.

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