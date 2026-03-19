Mercato : l’OM traque un ancien phénomène de Ligue 1  

L’OM s’intéresse à nouveau à Edon Zhegrova. Après des mois difficiles à la Juventus, l’ailier pourrait revenir en France. Un transfert semble désormais possible.

Mercato : l’OM vise un crack kosovar

Le dossier Edon Zhegrova est relancé à Marseille. L’été dernier, l’OM ciblait déjà le profil du Kosovar. Libre de tout contrat après son départ du LOSC, l’international représentait une occasion en or. Ses performances solides à Lille avaient marqué les esprits malgré quelques blessures. Sa créativité et sa percussion sur l’aile en faisaient une cible prioritaire pour de nombreux clubs européens.

Marseille lui proposait de rester dans l’élite française. Pourtant, le joueur a choisi l’Italie. Il s’est engagé avec la Juventus Turin jusqu’en 2030, espérant s’imposer en dehors du championnat français. L’aventure italienne se passe mal. Zhegrova joue peu. Il ne parvient pas à s’intégrer dans le collectif de la Vieille Dame.

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Ses statistiques sont moins convaincantes. Une vingtaine de matchs disputés, mais aucune action décisive. Cette méforme fragilise son statut à Turin et rend un départ probable dès les prochains mois. Marseille n’a pas oublié l’ancien Lillois. Le club phocéen suit l’évolution de sa situation avec attention.

Si les conditions financières s’y prêtent, l’état-major olympien passera à l’offensive. Un facteur pourrait accélérer les choses : Mason Greenwood. La Juventus apprécie l’attaquant marseillais. Comme les relations entre les directions sont excellentes, l’idée d’un échange ou d’un transfert incluant Zhegrova devient une option très concrète pour le prochain mercato.

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