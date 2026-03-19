Mercato : l’OM répond cash à la Juventus  

La Juventus se positionne pour recruter Mason Greenwood lors du prochain mercato estival. Cet attaquant de l’OM a fixé sa condition pour bouger.

Mercato OM : Mason Greenwood vise la C1

Malgré le sale temps que traverse l’OM, Mason Greenwood affole les compteurs de buts. L’attaquant anglais enchaîne les performances de haut vol. Cette forme étincelante attire le regard de l’Atlético de Madrid et de la Juventus Turin, mais son départ de la cité phocéenne reste incertain.

Greenwood a radicalement transformé son jeu. L’an dernier, on lui reprochait son irrégularité ou un individualisme parfois flagrant. Désormais, ces défauts semblent gommés. Il porte l’OM à bout de bras, s’affirmant comme le leader offensif indispensable quand l’équipe tremble.

À 24 ans, son efficacité redoutable justifie l’intérêt des cadors européens. Turin et Madrid se positionnent déjà comme les potentielles destinations pour l’été prochain. Mais Marseille ne bradera pas son joyau. Le club espère un chèque dépassant les 50 millions d’euros en cas de transfert. Le numéro 10 n’a pas encore fait ses valises.

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Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, la participation à la Ligue des Champions dictera l’avenir du joueur. Greenwood refuse de rejoindre un club privé de C1. Cette condition complique la piste italienne. La Juventus de Luciano Spalletti pointe actuellement à la 5e place de Serie A, hors des zones qualificatives.

Si l’OM valide son ticket pour la plus prestigieuse des compétitions, Greenwood pourrait décider de rester sur la Canebière. Actuellement troisièmes de Ligue 1 avec une légère avance sur Lyon, les Marseillais tiennent leur rang. Mais l’Atlético de Madrid pourrait tout chambouler. Contrairement aux Turinois, les Colchoneros sont quasiment assurés de disputer la C1.

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