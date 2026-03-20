FLASH PSG : Luis Enrique confirme un absent inattendu à Nice

Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, a fait le point sur son effectif à la veille du déplacement à Nice pour le compte de la 27e journée de Ligue 1.

Le point médical du PSG avant Nice

Le PSG se déplace à l’Allianz Arena ce samedi soir pour affronter l’OGC Nice dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Comme à la veille de chaque match,, le club de la capitale a publié son traditionnel point médical. Comme attendu, trois joueurs sont concernés par le communiqué de ce vendredi.

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Blessé mardi soir à Stamford Bridge, lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Liverpool, sur un tacle de Joao Pedro, « Bradley Barcola a débuté les soins à la suite de son entorse de la cheville droite. » Touché depuis la phase de ligue de la Champions League contre le Sporting Portugal, « Fabian Ruiz continue son travail individuel adapté. »

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Touché à l’ischio-jambier en décembre dernier, le jeune Quentin Ndjantou s’est fait opérer en début d’année 2026 et « poursuit son protocole de soins », lui qui ne devrait pas revenir avant la fin de la saison. Sorti après avoir reçu un coup contre les Reds mardi passé, Joao Neves, qui a été remplacé dès la mi-temps par Senny Mayulu, ne figure pas dans le point médical du Paris SG. Cependant, son entraîneur Luis Enrique a annoncé en conférence de presse que le milieu de terrain portugais ne sera pas dans le groupe qui va faire le déplacement à Nice.

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« Neves disponible demain ? Non, bien sûr. Il ne s’est pas entraîné. Il n’y a pas de blessure, mais il faut savoir gérer, faire attention à la condition physique. Ce sera normal pour la fin de saison », a déclaré Luis Enrique. Suspendu en raison d’une accumulation de carton jaunes, Achraf Hakimi est également forfait pour le match du PSG contre les Aiglons de Claude Puel.

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